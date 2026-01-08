La operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, abrió un nuevo capítulo político y puso nuevamente en el centro del debate las posibles salidas al estancamiento democrático en Venezuela.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al futuro inmediato del país petrolero y al rol de figuras de la oposición.

En entrevista con Fox News, Trump confirmó que prevé un encuentro en Washington con María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de Paz.

La dirigente se ha convertido en uno de los rostros más visibles en la confrontación contra el chavismo y es vista por diversos sectores como una posible pieza clave en un eventual proceso de transición.

Qué pasará con María Corina Machado

Trump indicó que la reunión con Machado se daría en los próximos días, aunque no detalló la agenda del encuentro ni el papel que podría asumir la dirigente en un eventual nuevo escenario político en Venezuela.

“Sí, creo que viene la semana que viene a Washington. Es una muy buena persona. Viene la semana que viene y me interesa saludarla”, afirmó en diálogo con Fox News.

#AHORA | Donald Trump sobre María Corina Machado: “Es una buena persona. Viene la semana que viene y me interesa verla”. pic.twitter.com/68OoRhNrOT — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 9, 2026

Por ahora, el anuncio del presidente estadounidense añade presión al tablero político venezolano, mientras siguen abiertas las expectativas sobre los pasos que vendrán luego de la captura de Maduro y sobre la incidencia que pueda tener Machado en los movimientos de la oposición.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.