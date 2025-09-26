La desaparición de Angie Miller, actriz venezolana de 29 años radicada en México, ha generado gran preocupación tras el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, fue una de las últimas personas que estuvo con B-King, con quien habría compartido algunos días y hasta poco antes de su desaparición.

La modelo mostró un vínculo especial con el cantante, llegando a difundir fichas de búsqueda y mensajes de apoyo a su familia.

En sus redes sociales, publicó sus últimos mensajes después de confirmarse la muerte de los colombianos. Allí expresó su dolor y cercanía con B-King, afirmando que estaban trabajando en proyectos conjuntos y que lo llevaría siempre consigo.

Aunque circularon rumores de una prolongada relación sentimental, se confirmó que ambos se habían conocido hace relativamente poco. “Se habían conocido solo unos días antes de la tragedia”, detallaron medios mexicanos citados por El Tiempo.

Angie desapareció el 23 de septiembre en Ciudad de México, luego de salir de su casa en Santa Cruz Atoyac, dejando a su hija pequeña con una cuidadora. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Fue registrada oficialmente como desaparecida y las autoridades adelantan su búsqueda. Sus familiares temen denunciar por los recientes hechos violentos, pero esperan que regrese sana y salva.

Qué dijo Angie Miller antes de su desaparición

El último mensaje que publicó en Instagram fue tras confirmarse la muerte de los artistas.

Allí expresó su dolor con frases como “no puedo con este dolor en mi pecho” y afirmó que tenían proyectos en puerta, mostrando cercanía con B-King. Aunque se especuló sobre una relación sentimental, se confirmó que apenas se conocieron poco antes de la tragedia.

