La desaparición de Angie Miller, pareja del fallecido artista B-King, sacudió a la Ciudad de México y provocó gran inquietud entre los seguidores del músico y ciudadanos que siguen angustiados el desarrollo del caso.

Según el periodista Alex Rodríguez de Univisión, Miller, cuyo verdadero nombre es Angélica Yetsey Torrini León, fue vista por última vez desde el 23 de septiembre.

Esa noche, a las 7:00 p. m., salió de su vivienda en la Colonia del Valle, dejando a su hija de dos años al cuidado de terceros, informó el comunicador, según recogió Semana.

“Obviamente, les he preguntado si existe la posibilidad de que no esté desaparecida porque de pronto está declarando ante las autoridades, pero me dicen que es imposible porque la niña de dos años está sola en este momento con la nana desde hace dos días”, indicó Rodríguez.

El llamado urgente de las autoridades para ubicar a Miller motivó el despliegue de todos los esfuerzos disponibles en su búsqueda. Entre los datos divulgados para su identificación, se indica que la joven mide 1.60 metros, tiene una cicatriz de cesárea y porta varios tatuajes distintivos.

Estos hechos adquirieron un matiz aún más dramático porque su desaparición ocurrió pocos días después de la muerte de su pareja, B King, y de Regio Clown.

Angie Miller habría salido a trabajar y no regresó

Es inevitable que surjan interrogantes sobre una posible conexión entre la desaparición de Miller y el asesinato de B-King. Según Infobae, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis en este momento.

Rodríguez aseguró que tiene más detalles que serán revelados en las próximas horas en su programa de entretenimiento; mientras tanto, anticipó que la mujer habría salido a trabajar.

“Ella estuvo muy involucrada en la búsqueda de Bayron y varios días después, este martes por la noche, dijo que iba a trabajar a un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido”, agregó.

Por otra parte, el representante de la modelo tendría miedo de dar declaraciones sobre el caso, lo que aumenta el misterio alrededor del caso, que tendría que ver con una poderosa organización relacionada con el narcotráfico.

