A raíz de las investigaciones, hay muchas versiones sobre qué fue lo que pasó con B-King y Regio Clown, los dos artistas colombianos que murieron en circunstancias que aún no han sido reveladas, pero de la que ya hay algunas luces.
El investigador de la Universidad Autónoma de México David Barrios reveló en una entrevista con W Radio que este doble crimen sucedido, aparentemente, en Ciudad de México, será parte de un entramado transnacional que atrae a ciudadanos colombianos con falsas promesas de trabajo y oportunidades.
Dice el experto que hay un plan contra los colombianos, específicamente para los que han pasado por las fuerzas militares o para los artistas, dos perfiles específicos que las bandas transnacionales quieren tener para cometer sus delitos.
“Tiene que ver también con redes trasnacionales que están trayendo gente de Colombia y otros países con engaños. También con redes que están trayendo a trabajar personas que ya están fuera de las Fuerzas Armadas de Colombia para aprovechar su conocimiento y ponerlas a trabajar en terreno”, señaló Barrios.
A los artistas, como el caso de B-King y Regio Clown, les ofrecen proyectos artísticos y laborales que terminan siendo una fachada para involucrarlos en actividades delictivas. Esto concuerda con los chats que publicaron en los que el DJ le escribía a su pareja que iba a reunirse con una persona a la que llamaban comandante, con la intención de “hacer negocios”.
“Estas redes (criminales) son múltiples, tienen que ver con varias actividades y en el caso específico de este otro perfil: el de artistas, modelos, entre otros. También los atraen para que vengan a México“, explicó Barrios.
Aunque en México se ha vuelto común encontrar cuerpos de personas con mensajes ligados a bandas narcotraficantes, sí hay un incremento de casos contra los colombianos, lo que sustentaría que este plan está enfocado en lograr internacionalizar estas alianzas y hechos delictivos, usando a los artistas como fachada, pues, por su actividad, es común que se deban desplazar mucho entre países. Sumado a eso, los artistas colombianos cada vez son más escuchados a nivel mundial, lo que crea una fachada perfecta.
El investigador también señaló en W Radio que estas bandas y sus cabecillas están cambiando de nombres para no ser identificadas con facilidad, lo que le hace mucho más difícil el trabajo a las autoridades mexicanas. Esta fluidez “les permite operar bajo el radar y seguir reclutando personas de forma encubierta”, expandiendo su influencia y su “repertorio de actividades ilegales”, señaló.
Una muestra de ello, en el caso de B-King y Regio Clown es que el crimen se le adjudicó, inicialmente, e la Familia Michoacana, pero, las investigaciones estarían arrojando una nueva hipótesis enfocada a un grupo delincuencial diferente que opera en la Ciudad de México.
Lo cierto es que las principales hipótesis y sospechas del caso están enfocadas a un presunto vínculo de estos artistas a algún tipo de microtráfico, pero de esto poco han hablado las autoridades.
