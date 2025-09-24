En un caso tan enmarañado como la desaparición de los músicos colombianos B-King, verdadero nombre Bayron Sánchez, y DJ Regio Clown, también conocido como Jorge Herrera, las autoridades de la Ciudad de México encuentran en los mensajes de WhatsApp su única luz., como ha informado El Tiempo.

Se supo que los músicos colombianos habían quedado en verse con una persona perteneciente a un grupo delictivo de la Unión Tepito del barrio bravo capitalino con intención de “hacer negocio”, pactando mientras B-King hacia su rutina en el gimnasio. Fueron vistos por última vez en un Mercedes Benz plateado que recorrió las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, incorporándose al Circuito Interior, hasta desaparecer en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con el citado medio.

Apenas unas horas después de abandonar su hotel, ambos fueron hallados asesinados en un paraje del municipio de Ocotitlán. Este hecho ha dejado una estela de misterio en la escena musical latina y ha puesto al descubierto la presencia de células delictivas relacionadas con negocios nocturnos de la capital mexicana, según el periódico.

La carta encontrada junto a los cuerpos atribuida a la Familia Michoacana, un grupo de narcotraficantes del Estado de México, podría ser una mera maniobra de distracción, según los análisis preliminares. Sin embargo, las autoridades han mantenido la hipótesis de un problema en los negocios nocturnos planeados con la Unión Tepito, de acuerdo con el impreso.

Aunque los representantes musicales de los fallecidos aseguraron no tener conflictos con nadie, una situación relevante que informa El Tiempo es el número telefónico con el que los músicos se comunicaban pertenecía a integrantes de la referida banda criminal, según el rotativo.

El crimen, según las investigaciones, estaría directamente relacionado con la delincuencia organizada en la zona. Una facción de la banda conocida como la Unión Tepito habría contactado a las víctimas con la intención de contratarlas para presentarse en eventos nocturnos en el barrio bravo. Sin embargo, las negociaciones habrían fracasado, lo que desencadenó un fatal desenlace para los artistas. La falta de un acuerdo en las conversaciones preliminares se perfila como la principal causa del homicidio, como se dijo en el citado diario.

Estos son los chats de WhatsApp.

El cuerpo de Bayron Sánchez ya se encuentra en su país natal tras un procesamiento expedito de repatriación, que concluyó el pasado lunes en la madrugada con estrictas medidas de seguridad. Por su parte, según contó el informe periodístico, la familia de Jorge Herrera aún se halla en los trámites para el traslado de su cuerpo.

La presencia de bandas mafiosas como la Unión Tepito no es un fenómeno que pasó inadvertido en la Ciudad de México. Su influencia se ha expandido en la comisión de delitos graves en la capital, muchas veces vinculados con símbolos de la farándula musical de renombre como B-King y DJ Regio Clown. En este contexto, las autoridades mexicanas intuyen que el asesinato de estos dos artistas colombianos puede estar directamente vinculado a estas mafias, y tal emergencia representa un llamado a reforzar las medidas de seguridad para sus visitantes.

