La conversación de Regio Clown con su pareja es el hilo que teje la historia de que el DJ vallecaucano no estaba en buenos pasos, lo que habría derivado en su asesinato y el de B-King, cantante y expareja de Marcela Reyes, quien en las últimas horas dio a conocer un comunicado manifestando su tristeza por la muerte de su exnovio.

La investigación parece estar lejos de las denuncias que hizo B-King en el pasado y, por el contrario, parece estar muy ligado a un caso de narcotráfico. Lo que falta esclarecer es cuál de los dos (o si eran ambos) estaba detrás de este negocio. Lo que sí parece claro es que detrás de su asesinato está la Familia Michoacana.

El chat hablaba de una reunión de Regio Clown con alias ‘Comandante’. Según la conversación publicada por el periodista Carlos Jiménez, el vínculo lo había hecho Sergio, un hombre que, al parecer, él conocía desde Colombia. Este es el primer nombre que deben busca las autoridades para esclarecer qué pasó entre su salida de un gimnasio en Polanco (Ciudad de México) y su hallazgo en Cocotitlán.

El segundo nombre también surge de esa conversación. DJ Regio Clown le compartió a su pareja el contacto de Mariano, un escolta que, al parecer, los iba a acompañar a una cita en un restaurante. Él sería el encargado de su seguridad.

Tanto Sergio como Mariano conocían al que han identificado como el ‘Comandante’, el principal sospechoso de la muerte y la desaparición de B-King y de su amigo DJ. Las dudas ahora apuntan saber quiénes son ellos, pues, hasta el momento, solo se conocen sus nombres.

Estas son las imágenes de los chats en los que Regio Clown menciona a Sergio, Mariano y al ‘Comandante’:

Regio Clown y B-King salieron de Polanco a un restaurante, pero fueron hallados el 17 de septiembre en una carretera desolada. Aunque sus cuerpos fueron recogidos en ese momento, solo fue hasta este 22 de septiembre que hicieron el reconocimiento formal, con lo que se confirmó su asesinato.

En México ya está la hermana de B-King y se han conocido imágenes del brazo del cantante, lo que fue clave para identificar el cuerpo.

Hasta el momento no han dado a conocer las causas en las que fallecieron los dos jóvenes colombianos. Una persona clave en este caso es el mánager de B-King porque en entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación mencionó que sí tenía algunos nombres, pero que no los decía porque no sabía qué tipo de vínculo tenían con el crimen y no quería exponerlos.

Será una ardua labor la de las autoridades mexicanas para esclarecer el hecho, pero, desde Colombia, los familiares de los artistas esperan que no quede impune, como la mayoría de hechos delictivos que suceden en ese país.

