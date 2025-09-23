El mundo del reguetón en Colombia y México se viste de luto tras el asesinato del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, más conocido como B-King y su compañero artístico Jorge Luis Herrera Lemus, Regio Clown, suceso que sacudió los cimientos de la industria musical. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía de México, la cual se concentra en los vínculos de B-King con mafias del narcotráfico, según informó El Tiempo.

La relevancia de este incidente rebasa las fronteras del ámbito musical. El presidente colombiano Gustavo Petro hizo un pronunciamiento al respecto, en el que según El Tiempo, tildó la situación como evidencia de una “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas”.

De acuerdo a la investigación, las muertes de los dos reguetoneros estarían relacionadas con Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga‘. Este capo del narcotráfico, vinculado al ‘clan del Golfo’, habría sostenido una estrecha relación con B-King, quien llegó a afirmar ser sobrino de él. El Tiempo revela que, en efecto, el cantante era sobrino de Diana Lucía Salazar Cárdenas, primera esposa de ‘Fritanga’ y actualmente procesada por lavado de activos.

Además, en el momento del hallazgo de sus cuerpos, el pasado 17 de septiembre, las autoridades encontraron mensajes en los tatuajes que tenían ambos artistas y que ayudaron a identificarlos. En el brazo izquierdo de B-King tenía tatuada la palabra ‘Adriana’ y un cartel que dice ‘Advisory’. Regio Clown, por su parte, tenía tatuada una imagen de la Virgen de Guadalupe (patrona de México) en el brazo derecho, de acuerdo con el impreso.

De hecho, en el lugar donde se localizaron los cuerpos de B-King y Regio Clown, se encontró un cartel que los señalaba como “vendedores y chapulines”, firmado con las iniciales La F.M.. Según la Fiscalía de México, estas iniciales corresponderían al cartel ‘Familia Michoacana’, lo cual los identificaría como presuntos autores del crimen.

Mientras la investigación sigue su curso, las familias de los artistas solicitan la repatriación de sus cuerpos. En tanto, la muerte de estos dos jóvenes ha producido preocupación a nivel internacional por los vínculos que pueden existir entre figuras públicas y el narcotráfico. En respuesta a esta situación, el presidente colombiano llamó a reflexionar sobre las políticas de drogas que, según sus palabras, en lugar de combatir al narcotráfico, fortalecen a las mafias internacionales.

