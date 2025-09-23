El asesinato brutal de los artistas colombianos B-King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Luis Herrera) en México, aparentemente a manos de La Familia Michoacana, temido grupo criminal, sumió en la conmoción y el luto a los amantes de la música en ambos países.

Los artistas desaparecieron el 16 de septiembre después de salir de un gimnasio en la prestigiosa zona de Polanco, Ciudad de México. Sus restos mutilados fueron hallados al día siguiente en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Junto a ellos, había una nota amenazante con las iniciales “FM“, atribuidas a La Familia Michoacana.

¿Cuál sería la razón por la que asesinaron a B-King y Regio Clown en México?

Según las investigaciones preliminares, todo apunta a un secuestro y probable ajuste de cuentas de este grupo delictivo, como sugieren los cuerpos desmembrados encontrados el 17 de septiembre de 2025.

Así lo dio a conocer Felipe Barrera Jaramillo, periodista mexicano en diálogo con Blu Radio. Esta postura se aleja de la otra línea de investigación que tiene que ver con presuntas amenazas hacia B-King de parte de su expareja Marcela Reyes.

“De acuerdo a las primeras investigaciones, los artistas colombianos habrían sido secuestrados por un grupo criminal mexicano denominado La Familia Michoacana… Lo que sí se puede advertir es que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas”, aseguró Barrera.

De acuerdo con El Tiempo, Sánchez habría denunciado penalmente a Reyes ante la Fiscalía y en un video aseguró que temía por su vida y habría responsabilizado a su exesposa de cualquier cosa que le pasara.

¿Por qué se habla de cruce de cuentas en el crimen de B-King y Regio Clown?

Aunque las autorizadas no han confirmado esa hipótesis, El Tiempo reveló que Sánchez aseguraba que era sobrino de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga. Sin embargo, para el rotativo, el artista era familiar de la primera esposa del procesado, que fue vinculada a un caso por lavado de activos, testaferrato.

