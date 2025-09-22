La conmoción y el duelo invadieron la escena musical colombiana ante el anuncio de la muerte de dos de sus miembros más prometedores. El trágico asesinato de los músicos DJ Regio Clown y B King causó estupor a nivel internacional después de que fueran encontrados sus cadáveres en Cocotitlán, México.

A pesar de los señalamientos de la Fiscalía General del Estado de México sobre el hallazgo, no toda la información está corroborada y la familia de DJ Regio Clown aún no efectuó el reconocimiento oficial del cuerpo de su familiar.

Según la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, el proceso de identificación formal continúa en trámite. Los dos cuerpos descubiertos cerca de la carretera Ciudad de México – Cuautla aparecieron junto con un mensaje atribuido a la organización criminal Familia Michoacana. Este sombrío hallazgo dejó a toda la comunidad artística llena de preguntas, hipótesis y un palpable sentimiento de tristeza y desamparo.

En diálogo con Blu Radio, Alfredo Molano Jimeno, cónsul de Colombia en México, explicó por qué hay retrasos en el trámite que busca que los allegados del artista corroboren su deceso.

“Lo que sabemos es que está en proceso de identificación. Existe un cuerpo al que se le están haciendo los procedimientos para que su familia pueda determinar si se trata de su familiar. Estamos solicitando que nos permitan adelantar la identificación a través de medios digitales para agilizar el proceso”, indicó Molano a la emisora.

¿Quiénes estaría detrás del crimen de Regio Clown y B King?

Aparte de la identificación pendiente de DJ Regio Clown, existen también cuestionamientos sobre el mensaje encontrado en los cuerpos. Si bien distintos medios y usuarios de redes apuntan a que el cartel criminal de la Familia Michoacana fue el autor de dicho mensaje, las autoridades todavía no ofrecieron una confirmación oficial clara al respecto.

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro, en una declaración al país, aseguró que se investigará la presunta relación de mafias en México con este lamentable acontecimiento e insistió en su compromiso para esclarecer los hechos y acompañar a los afectados en su periodo de duelo.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos [sic]. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada guerra contra las drogas a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, indicó el mandatario.

El mundo de la música se mostró consternado por la pérdida de estos dos talentos. Las voces de los artistas que adornaban los escenarios con su música, la misma que representaba la identidad de una generación, se apagaron abruptamente, dejando un vacío irremplazable.

Esta alarmante noticia sobre DJ Regio Clown y B-King se suma a una serie de acontecimientos que cuestionan la seguridad y las garantías de los artistas colombianos en el exterior, en particular en México.

