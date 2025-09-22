Pocas horas de confirmarse la muerte de Bayron Sánchez, más conocido como B-King, su expareja, Marcela Reyes, hizo una primera publicación que ha estado relacionada con las amenazas que ha recibido a partir de todo lo que ha rodeado el caso del cantante.

Antes de confirmarse el hallazgo del artista, en su cuenta de Instagram, Reyes empezó publicando un comunicado en el que pedía que se intensificara la búsqueda del artista y de su colega, Regio Clown, pidiendo que entregaran cualquier información que se tuviera sobre su paradero.

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, dijo Reyes en la publicación.

(Vea también: Familiar de B-King, cantante asesinado, es narcotraficante conocido en Colombia: “Lo quiero muchísimo”)

Lee También

Una vez se conoció que las autoridades mexicanas confirmaron que el artista fue hallado sin vida y desmembrado en el municipio de Cocotitlán, Reyes publicó en su cuenta de Instagram la reacción a la noticia.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, esceribió la DJ.

Marcela Reyes señala amenazas a su hijo tras confirmarse muerte de B-King

Minutos antes de lamentar lo conocido, Reyes también advirtió que su hijo ha sido foco de amenazas y que aún no logra identificar de parte de quiénes vienen.

“Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio. Recuerde que lo que hay es cómo localizarla”, “Marcela, usted tiene un hijo, no va a ser que se le pierda”, dicen los mensajes que habría recibido a través de WhatsApp.

Amenazas a hijo de Marcela Reyes / Instagram: Marcela Reyes

(Vea también: “No puedo con este dolor”: triste mensaje de mujer que estuvo con B-King en México)

Ante esto, la DJ publicó un video en compañía de su hijo, refiriéndose a estos mensajes.

“Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, escribió Reyes en su cuenta personal.

Hasta ahora, estas son todas las palabras que la DJ ha expresado ante la confirmación de la muerte de su expareja, con quien sostuvo una larga relación. Cabe mencionar que el menor es hijo de Daniel Salinas, también conocido como Exotic DJ.

Lee También

Hallan sin vida a B-King y Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

Los dos artistas presentaban signos de tortura y desmembramiento. Ante esto, las autoridades han apuntado a que el crimen organizado está detras de los hechos, teniendo en cuenta, sobre todo, una cartulina que fue hallada con un mensaje firmado presuntamente por la Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos y activos en la región centro del país.

De acuerdo con el periodista mexicano Antonio Nieto, el letrero decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. El mensaje, aparentemente dirigido a grupos rivales y vendedores de droga al menudeo, evidencia que el doble homicidio fue empleado por la organización criminal como una estrategia para reafirmar su control en la zona y demostrar su fuerza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.