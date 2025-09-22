Este lunes, 22 de septiembre, se confirmó el hallazgo del cuerpo del cantante colombiano B-King y el dj Regio Clown, quienes estaban desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre luego de salir del gimnasio.

Desde entonces, las autoridades habían adelantado la búsqueda y, según la Fiscalía de México, los cuerpos fueron hallados un día después, pero solo hasta este lunes los cuerpos fueron identificados por los familiares de los artistas.

Ahora, a medida que pasan los minutos salen más detalles para esclarecer los hechos, pero algo que llamó la atención fue la relación de B-King con el exmiembro del Clan del Golfo Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, quien se encuentra pagando una pena en Colombia.

En diálogo con ‘Lo sé todo’, B-King fue cuestionado en su momento por su relación con este personaje, a lo que el cantante no ocultó ningún detalle porque aseguró que fue alguien muy importante en su vida.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”, comenzó explicando el cantante en su momento.

Y agregó: “Siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”.

Además, aseguró que el momento de la captura fue hasta traumático porque las autoridades ingresaron con muchas armas sin importar que habían niños y demás.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasó muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, comentó.

Y concluyó: “Apoyo moral siempre hubo, pero a nosotros nos hicieron extinción de dominio. De ahí para adelante todo ha sido con sudor y con las ganas mías”.

Cómo va el proceso contra alias ‘Fritanga’

Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, exlíder del Clan del Golfo, permanece encarcelado en Colombia cumpliendo condenas por narcotráfico y falsedad en documento público.

Capturado en 2012 durante su lujosa boda en la isla de Múcura, fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió seis años de una sentencia de 21 por narcotráfico. Deportado en 2018, enfrenta en Colombia penas que suman entre 16 y 21 años, tras condenas en 2020 y 2021 por enviar cocaína a Europa y falsificar documentos para evadir la justicia.

La Fiscalía ha intensificado la persecución de su red de testaferros, con 10 capturas en 2023, incluyendo familiares y socios, por lavar 9.600 millones de dólares. Se incautaron 800 millones de pesos en efectivo y armas. Aunque ‘Fritanga’ podría reducir su pena por colaboración, no hay reportes de libertad condicional al cierre de septiembre de 2025.

El Clan del Golfo sigue activo, pero enfrenta golpes con recientes condenas de otros miembros. Las autoridades mantienen el foco en desmantelar los bienes ilícitos de Torres, mientras su caso sigue bajo estricta vigilancia en una cárcel de máxima seguridad.

