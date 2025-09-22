Sobre la tarde de este lunes 22 de septiembre, en México confirmaron el hallazgo sin vida de B-King y Regio Clown, dos artistas aclamados en las fiestas colombianas. El rastro de ambos se dejó de conocer desde el pasado 16 de septiembre y desde entonces se intensificó la búsqueda de ambos.
(Le puede interesar: Cuerpos de B-King y Regio Clow aparecieron hace una semana; fiscalía reveló duro detalle)
Tanto King, que es cantante, como su compañero, DJ de oficio, tenían unas presentaciones en Ciudad de México y se les perdió el rastro al salir de un gimnasio de Polanco, sector exclusivo de esa ciudad. Finalmente ambos fueron hallados en un sector despoblado de Cocotitlán, un municipio adyacente a la capital norteamericana.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad mexicana, los familiares de Byron Sánchez, nombre real de B-King, reconocieron el cuerpo de su ser querido. Desde que se supo la desaparición, los allegados de las víctimas llegaron a suelo norteamericano para saber en qué iba la investigación para saber el paradero de los artistas.
#Atención La Fiscalía de México confirmó la muerte de los colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en CDMX. De acuerdo con las autoridades mexicanas, hoy la familia de Bayron Sánchez Salazar reconoció…
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 22, 2025
De hecho, la familia del cantante y expareja de la DJ Marcela Reyes pudo hacer la diligencia de reconocimiento del cuerpo una vez se supo del hallazgo de los cuerpos, complementó la Fiscalía mexicana.
(Lea también: Marcela Reyes habló de desaparición de exnovio B-King y dejó sentido mensaje: “Tuvimos errores”)
El ente investigador agregó que dio con el paradero de Sánchez y Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Luis Herrera, por la recopilación de elementos claves, como testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a los hoy fallecidos.
En su momento, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a las autoridades de México que se diera con el paradero de los artistas. Con el homicidio de Sánchez y Herrera (así es como investiga el caso la criminalística mexicana), el mandatario se volvió a referir al caso.
Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos
Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina
Más jovenes asesinados por una política…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
LO ÚLTIMO