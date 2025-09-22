Sobre la tarde de este lunes 22 de septiembre, en México confirmaron el hallazgo sin vida de B-King y Regio Clown, dos artistas aclamados en las fiestas colombianas. El rastro de ambos se dejó de conocer desde el pasado 16 de septiembre y desde entonces se intensificó la búsqueda de ambos.

(Le puede interesar: Cuerpos de B-King y Regio Clow aparecieron hace una semana; fiscalía reveló duro detalle)

Tanto King, que es cantante, como su compañero, DJ de oficio, tenían unas presentaciones en Ciudad de México y se les perdió el rastro al salir de un gimnasio de Polanco, sector exclusivo de esa ciudad. Finalmente ambos fueron hallados en un sector despoblado de Cocotitlán, un municipio adyacente a la capital norteamericana.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad mexicana, los familiares de Byron Sánchez, nombre real de B-King, reconocieron el cuerpo de su ser querido. Desde que se supo la desaparición, los allegados de las víctimas llegaron a suelo norteamericano para saber en qué iba la investigación para saber el paradero de los artistas.

#Atención La Fiscalía de México confirmó la muerte de los colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en CDMX. De acuerdo con las autoridades mexicanas, hoy la familia de Bayron Sánchez Salazar reconoció… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 22, 2025

De hecho, la familia del cantante y expareja de la DJ Marcela Reyes pudo hacer la diligencia de reconocimiento del cuerpo una vez se supo del hallazgo de los cuerpos, complementó la Fiscalía mexicana.

(Lea también: Marcela Reyes habló de desaparición de exnovio B-King y dejó sentido mensaje: “Tuvimos errores”)

El ente investigador agregó que dio con el paradero de Sánchez y Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Luis Herrera, por la recopilación de elementos claves, como testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a los hoy fallecidos.

En su momento, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a las autoridades de México que se diera con el paradero de los artistas. Con el homicidio de Sánchez y Herrera (así es como investiga el caso la criminalística mexicana), el mandatario se volvió a referir al caso.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

