La búsqueda de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como ‘B-King’, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado ‘Regio Clown’, terminó con un fatal desenlace.

Autoridades del Estado de México confirmaron que los cuerpos hallados en esa región corresponden a los dos artistas reportados como desaparecidos en la capital mexicana.

Cuándo encontraron a B-King y Regio Clown

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en el marco de las investigaciones se recolectaron testimonios y videograbaciones que apuntaron a que el último rastro de los artistas estaría en territorio mexicano. Esto llevó a establecer coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, cita el comunicado de la fiscalía mexicana.

Como resultado de esa colaboración, especialistas en servicios periciales confrontaron los perfiles de los desaparecidos y encontraron coincidencias con dos cuerpos recuperados el 17 de septiembre en Cocotitlán.

La familia de B-King se encargó de reconocer el cuerpo y comparar los detalles del proceso investigativo.

“Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, añadió la autoridad mexicana.

