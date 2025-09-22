La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas en la industria del entretenimiento con una de sus más recientes predicciones.

Conocida por su presencia en medios internacionales y por la exactitud de algunos de sus vaticinios, la vidente aseguró hace pocos días que un joven cantante, de entre 25 y 31 años, podría perder la vida en circunstancias violentas y especialmente trágicas.

(Vea también: Aterradora predicción de Mhoni Vidente por tragedia que viene en septiembre: “Hay que estar alertas”)

La noticia cobró fuerza tras confirmarse el fallecimiento de dos músicos colombianos en México: Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, popularmente llamado ‘Regio Clown’, según informaron medios mexicanos.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Ambos habían sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México y, días después, sus cuerpos fueron hallados sin vida en el Estado de México, según informaron las autoridades de esa región.

De acuerdo con la información oficial, la desaparición se registró el pasado 16 de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para dar con el paradero de los artistas. Se supo que B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez en la colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, después de dirigirse a un gimnasio de la zona. Desde entonces, familiares y seguidores iniciaron una intensa campaña en redes sociales para encontrarlos con vida.

El caso tomó una dimensión internacional al conocerse que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó el apoyo de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para agilizar las investigaciones y dar con el paradero de los músicos. La colaboración entre autoridades de ambos países buscaba esclarecer una desaparición que, desde el principio, estuvo rodeada de misterio y versiones encontradas.

El hallazgo de los cuerpos en territorio mexicano, por parte de la fiscalía de ese país, confirmó los peores temores y generó gran conmoción tanto en México como en Colombia. Las autoridades locales aseguraron que ya se están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre los responsables ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los homicidios.

Lo cierto es que la tragedia coincidió con la predicción de Mhoni Vidente, quien había advertido sobre un posible ataque mortal contra un cantante joven, vinculado a la escena musical. Esta coincidencia no tardó en ser comentada por los seguidores de la astróloga, que resaltaron una vez más su capacidad para anticipar hechos impactantes en el mundo del espectáculo.

La muerte de B-King y Regio Clown no solo deja un vacío en la música, sino que también reabre el debate sobre la seguridad de los artistas en México, país que en los últimos años ha registrado varios episodios de violencia contra músicos y figuras públicas. Entre tanto, familiares y allegados de las víctimas piden justicia y esperan que las autoridades mexicanas puedan esclarecer lo sucedido para darles a los jóvenes artistas el descanso que merecen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.