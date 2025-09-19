Este fin de semana, el cielo nos regala un movimiento poderoso que influirá en todos los signos del zodiaco. La Luna menguante en Virgo abre una etapa de depuración, limpieza y organización.

(Vea también: ¿Mito, ritual o guía?: El horóscopo diario y su inesperado poder en los medios y la cultura digital)

Es el momento ideal para cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no aporta y preparar el terreno para nuevas oportunidades. Virgo, signo de tierra práctico y analítico, invita a poner orden en lo cotidiano, en la mente y en las emociones.

De manera paralela, el universo nos sorprende con la llegada del Equinoccio de Primavera, un portal energético que marca el equilibrio entre la luz y la oscuridad.

Lee También

Este tránsito es símbolo de renovación, apertura de caminos y la posibilidad de sembrar intenciones claras y con propósito. Así, la energía de ambos eventos se combina para guiarnos hacia la transformación personal y la claridad.

Horóscopo del fin de semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 20 al 21 de septiembre, brindando una guía especial para el fin de semana.

Aries (21 mar – 19 abr)

Amor: es tiempo de soltar viejos patrones de pareja. Si está soltero/a, abra espacio para conexiones auténticas y renovadoras.

Prosperidad: organice sus finanzas con criterio práctico. Cierre deudas o proyectos que ya no aportan.

Salud: vigile el sistema digestivo y evite excesos. Un buen descanso será su mayor aliado.

Número: 5 – Color: Rojo.

Tauro (20 abr – 20 may)

Amor: la relación requiere comunicación sincera y menos celos. Si está soltero/a, libere apegos del pasado.

Prosperidad: es un buen momento para ordenar gastos y contratos. Evite derroches y administre con calma.

Salud: cuide garganta y cuello. La respiración profunda ayudará a liberar tensiones.

Número: 2 – Color: Verde.



Géminis (21 may – 20 jun)

Amor: el diálogo honesto fortalece vínculos. Si está soltero/a, surgirán nuevas oportunidades sociales.

Prosperidad: planifique proyectos con paciencia. La claridad le abrirá caminos hacia ingresos estables.

Salud: cuide el sistema nervioso, regule el sueño y practique meditación.

Número: 9 – Color: Amarillo.

Cáncer (21 jun – 22 jul)

Amor: conversaciones profundas ayudan a sanar lazos. Si está soltero/a, cierre capítulos emocionales pendientes.

Prosperidad: revise el presupuesto familiar y organice prioridades.

Salud: mantenga una dieta equilibrada y cuide su digestión. Actividades suaves le beneficiarán.

Número: 4 – Color: Blanco.

Leo (23 jul – 22 ago)

Amor: esclarezca dudas con empatía. Si está soltero/a, evite entregarse sin claridad.

Prosperidad: buen momento para estructurar inversiones a largo plazo, evitando riesgos innecesarios.

Salud: atienda corazón y presión arterial. Controle el exceso de actividad.

Número: 8 – Color: Dorado.



Virgo (23 ago – 22 sep)

Amor: se favorece cerrar discusiones y recuperar la armonía. Si está soltero/a, libere cargas emocionales.

Prosperidad: excelente etapa para organizar proyectos y sembrar bases sólidas de éxito.

Salud: evite el estrés excesivo y prefiera una alimentación ligera.

Número: 1 – Color: Azul.

Libra (23 sep – 22 oct)

Amor: el equilibrio y la claridad fortalecen vínculos. Si está soltero/a, atraerá conexiones significativas.

Prosperidad: surgen oportunidades de alianzas o asociaciones que favorecen su economía.

Salud: el bienestar mental será clave; yoga o meditación serán de gran ayuda.

Número: 6 – Color: Rosa.



Escorpio (23 oct – 21 nov)

Amor: en pareja, reflexione sobre el compromiso y el futuro. Si está soltero/a, evite amores impulsivos.

Prosperidad: administre recursos con calma y actúe con estrategia.

Salud: cuide riñones y zona lumbar. La hidratación será esencial.

Número: 7 – Color: Negro.

Sagitario (22 nov – 21 dic)

Amor: la relación necesita salir de la rutina. Si está soltero/a, aparecerán aventuras intensas pero pasajeras.

Prosperidad: organice metas financieras y priorice lo esencial para avanzar.

Salud: el movimiento físico traerá equilibrio y bienestar general.

Número: 3 – Color: Naranja.

Capricornio (22 dic – 19 ene)

Amor: Reflexione sobre el equilibrio entre trabajo y pareja. Si está soltero/a, permita la llegada de nuevas personas.

Prosperidad: Cierre proyectos poco rentables y dé paso a lo sólido.

Salud: Atienda huesos y articulaciones. Los estiramientos le darán ligereza.

Número: 10 – Color: Gris.

Acuario (20 ene – 18 feb)

Amor: la sinceridad en pareja renueva la confianza. Si está soltero/a, abra su corazón sin temores.

Prosperidad: reorganice prioridades laborales y enfoque su energía en lo productivo.

Salud: controle la ansiedad, limite pantallas y practique respiración consciente.

Número: 11 – Color: Violeta.

Piscis (19 feb – 20 mar)

Amor: Reafirme la confianza en pareja expresando lo que siente. Si está soltero/a, la intuición lo guiará hacia el amor.

Prosperidad: Evite distracciones y concentre su energía en lo que realmente crece.

Salud: Descanse y conéctese espiritualmente para renovar energías.

Número: 12 – Color: Turquesa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.