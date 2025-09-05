El fin de semana del 5 al 7 de septiembre de 2025 estará marcado por un fenómeno astronómico de gran poder: el eclipse total de Luna en Piscis, que ocurrirá el domingo 7.

Este evento anuncia cierres de ciclo, procesos de sanación y apertura hacia nuevas oportunidades, invitando a cada signo zodiacal a liberar cargas emocionales y a conectarse con su intuición.

(Vea también: Aterradora predicción de Mhoni Vidente por tragedia que viene en septiembre: “Hay que estar alertas”)

La energía pisciana activará la sensibilidad espiritual, impulsando a perdonar, transformar y dar pasos hacia una versión más auténtica y luminosa de sí mismos.

Lee También

Horóscopo de fin de semana del 6 al 7 de septiembre para los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 6 al 7 de septiembre, brindando una guía especial para el fin de semana.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El eclipse fortalece la confianza en pareja y, si está soltero, le anima a abrirse al amor sin miedos. En lo económico, se activan proyectos con potencial de crecimiento e ingresos inesperados. Descanse lo suficiente para mantener vitalidad.

Color: rojo. Número: 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Momento de sanar inseguridades en pareja y soltar el pasado si está solo. En prosperidad, cuide sus finanzas evitando gastos impulsivos. La digestión y el manejo del estrés requieren atención.

Color: verde. Número: 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Conversaciones sinceras fortalecen vínculos y nuevas conexiones llegan si amplía su círculo social. Su ingenio abre puertas financieras, pero evite la dispersión con actividades que le den calma.

Color: amarillo. Número: 1.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El eclipse le invita a sanar heridas emocionales y cerrar ciclos. Llegan ingresos inesperados, aunque debe controlar gastos. Busque equilibrio entre descanso y actividad para cuidar articulaciones.

Color: blanco. Número: 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su magnetismo aumenta y atraerá miradas si se muestra auténtico. Profesionalmente abre puertas, pero debe actuar con prudencia. Evite el exceso de actividades que generen agotamiento.

Color: naranja. Número: 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Evite discusiones triviales en pareja y disfrute encuentros ligeros si está soltero. Pueden surgir ingresos extras, pero controle gastos. El estrés se maneja con descanso y meditación.

Color: azul. Número: 11.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El eclipse le ayuda a equilibrar mente y cuerpo. Se abren oportunidades de inversión, pero evite préstamos riesgosos. El bienestar dependerá de rutinas suaves y momentos de calma.

Color: rosado. Número: 0.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tiempo de pensar en el futuro de sus vínculos, asegurando reciprocidad en el amor. En lo económico, reorganícese con paciencia. El estrés acumulado requiere más descanso.

Color: negro. Número: 6.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La rutina se rompe en pareja y surgen romances emocionantes si está soltero. Se activan oportunidades de inversión y aprendizaje que mejoran ingresos. Mantenga disciplina en salud.

Color: dorado. Número: 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Equilibre amor y trabajo con compromiso real. Sus proyectos comienzan a dar frutos, pero evite la sobrecarga laboral. Escuche a su cuerpo y busque descanso.

Color: plateado. Número: 2.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las conversaciones sinceras fortalecen vínculos. En prosperidad, se abren opciones para emprender, pero con disciplina financiera. Reduzca pantallas y practique respiración consciente.

Color: turquesa. Número: 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El eclipse en su signo intensifica emociones y atrae amores auténticos. Su intuición será clave para decisiones financieras. Mantenga la motivación rodeándose de personas inspiradoras.

Color: violeta. Número: 8.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.