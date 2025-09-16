Aunque el recordado astrólogo Walter Mercado falleció en 2019, sus predicciones siguen vigentes gracias a la labor de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien diariamente comparte los mensajes y orientaciones espirituales para los doce signos del zodiaco.

Para el miércoles 17 de septiembre, se dieron a conocer tres números de la suerte por cada signo, junto con reflexiones y consejos diseñados para atraer bienestar y serenidad.

A continuación, un repaso por las energías que marcan esta jornada para cada signo del zodiaco y apostar a la lotería o el chance.

Horóscopo de Walter Mercado y números de la suerte para cada signo del Zodiaco

Aries

Su creatividad estará en su punto más alto. Las musas le acompañan y tendrá una visión renovada para proyectos personales y profesionales. Números de la suerte: 19, 6, 30.

Tauro

Una persona especial entra en su vida trayendo buenas vibras. El universo respalda sus pasos y le permitirá transformar obstáculos en oportunidades. Dedique tiempo a embellecer su entorno y cuida las relaciones interpersonales. Números de la suerte: 20, 6, 30.

Géminis

Hoy es un día perfecto para la introspección. Medite y escuche su voz interior antes de tomar decisiones. El amor podría complicarse, así que maneje con cautela las relaciones sentimentales. Números de la suerte: 2, 11, 36.

Cáncer

Las finanzas se ven iluminadas. Es un buen momento para negociar, vender o comprar. Su terquedad se convierte en flexibilidad y logras perdonar situaciones del pasado que te habían marcado. Números de la suerte: 41, 3, 16.

Leo

Confíe en su instinto y visualice con claridad lo que desea. Nuevas ofertas y caminos se abrirán frente a usted; no dude en arriesgarse.

Números de la suerte: 18, 5, 44.

Virgo

La energía astral le invita a romper la rutina y dar rienda suelta a tu creatividad. Conocerá personas inspiradoras que aportarán a su vida. Números de la suerte: 23, 7, 19.

Libra

Está seguro de lo que quiere y nada detendrá su avance. El cosmos le impulsa a cruzar nuevas fronteras y a liberarse de cargas innecesarias. Atrévase a lo distinto y escucha el llamado de su espíritu hacia la renovación.

Números de la suerte: 31, 9, 24.

Escorpio

Los viajes y cambios de escenario estarán favorecidos. Su sentido del humor será clave para enfrentar tensiones. Se anuncian recompensas y un progreso notable en su vida profesional. Números de la suerte: 8, 40, 35.

Sagitario

El ámbito laboral trae confrontaciones; lo mejor será mantener la calma y fluir con las circunstancias. Evite discusiones con superiores y adapte su energía a lo que venga. Números de la suerte: 18, 3, 27.

Capricornio

Su intuición será su mayor aliada. Podrá descubrir verdades y resolver misterios incluso a través de sueños. Entra en un ciclo de estabilidad y aceptación personal. Números de la suerte: 50, 3, 14.

Acuario

La atención estará sobre usted. Cuide su imagen pública y su forma de comunicarte. Las personas de signos de agua ejercerán gran influencia en su vida. Números de la suerte: 23, 16, 4.

Piscis

Concéntrese en el presente y evita las lamentaciones. Un familiar o amigo cercano te inspirará a mejorar un aspecto importante de su vida. Números de la suerte: 7, 11, 31.

