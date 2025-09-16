El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, vivió este martes un episodio crítico en su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria.

(Vea también: Jair Bolsonaro, condenado por golpismo en Brasil; otro golpe para la derecha de la región)

Según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario presentó un fuerte cuadro de hipo persistente, vómitos y caída de la presión arterial, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico.

Bolsonaro fue llevado al hospital DF Star en una ambulancia y bajo estricta custodia de agentes penitenciarios, encargados de vigilarlo desde que comenzó a cumplir la sentencia dictada por la Corte Suprema. La urgencia, explicó su hijo, obedeció a que “se trataba de una emergencia” y pidió “oraciones para que no sea nada grave”.

El expresidente de 70 años, líder de la extrema derecha en Brasil, ya había enfrentado episodios de salud en los últimos años, varios de ellos relacionados con complicaciones abdominales luego del ataque con cuchillo que sufrió en plena campaña presidencial en 2018.

Qué pasó con Jair Bolsonaro en Brasil

Sin embargo, esta vez la atención se produce en medio de una situación judicial sin precedentes: la condena por golpismo, que lo convirtió en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia de esta magnitud.

Mientras Bolsonaro permanece hospitalizado, su entorno político guarda silencio sobre las repercusiones que este nuevo episodio de salud pueda tener en el cumplimiento de la condena. Por ahora, se espera un informe médico oficial que precise su estado y determine si deberá permanecer internado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.