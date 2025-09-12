Entre el 12 y el 14 de septiembre de 2025, la Luna menguante en Géminis marcará un periodo de reflexión y cierre de ciclos en el horóscopo del fin de semana. Es un tránsito ideal para ordenar ideas, soltar cargas innecesarias y preparar la mente y el corazón para un nuevo inicio.

La conjunción del Sol y Mercurio amplificará la creatividad y la capacidad de comunicar, favoreciendo a quienes trabajan con las palabras, las artes y la expresión de ideas.

Sin embargo, se recomienda vigilar la objetividad, ya que el pensamiento podría tornarse subjetivo o demasiado idealista.

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 13 al 14 de septiembre, brindando una guía especial para el fin de semana.

Aries

El diálogo será crucial para resolver asuntos pendientes en el amor. Las parejas podrán aclarar diferencias, aunque conviene evitar discusiones impulsivas.

Si está soltero, alguien cercano podría mostrar un interés especial. En el ámbito económico, es momento de reorganizar y cerrar acuerdos pausados, pero no de iniciar proyectos nuevos. Su exceso de energía mental podría llevarlo al agotamiento, por lo que el silencio y la meditación serán sus aliados.

Tauro

El amor lo invita a expresar sentimientos con transparencia; si está soltero, alguien del pasado podría reaparecer. Revise sus finanzas con detalle, pues la Luna menguante favorece detectar fugas de dinero. En cuanto a la salud, su cuerpo pedirá descanso y una alimentación más ligera que facilite la depuración.

Géminis

Con la Luna en su signo, vivirá cierta inestabilidad emocional. Es un tiempo para observar qué relaciones merecen continuidad. Si está soltero, es ideal para soltar viejas historias y abrirse a una conexión auténtica. En lo laboral, será propicio reorganizar proyectos. Sus nervios estarán más sensibles, por lo que el contacto con la naturaleza será vital.

Cáncer

El deseo de espacio emocional lo llevará a mostrarse distante en pareja; si está soltero, preferirá estar consigo mismo. En la prosperidad, evite arriesgar dinero y enfoque su energía en planificar con calma. La salud dependerá de cuidar la hidratación y respetar sus horas de descanso.

Leo

La Luna menguante le sugiere dejar el orgullo y abrir conversaciones sinceras que fortalezcan vínculos. En lo profesional, los encuentros sociales podrían abrir puertas, pero conviene no revelar demasiado. El estrés mental podría reflejarse en dolencias físicas, por lo que es clave priorizar el autocuidado.

Virgo



Pueden surgir inseguridades en el amor; evite exigencias excesivas con la pareja. Los solteros disfrutarán de encuentros más ligeros. Reorganice su agenda y libere compromisos poco productivos. La meditación ayudará a equilibrar la mente crítica y a encontrar calma.

Libra

Será un buen momento para cerrar malentendidos en pareja. Si está soltero, podría atraer a alguien con una fuerte conexión intelectual. En lo laboral, revalúe sus metas antes de comprometerse. Su equilibrio emocional será clave, por lo que se recomienda combinar ejercicio suave con descanso.

Escorpio



Secretos o verdades ocultas podrían salir a la luz, lo que exigirá honestidad en la pareja. En soledad, sabrá con claridad lo que quiere. Será un periodo para cerrar acuerdos económicos y liberarse de cargas financieras. Canalice su intensidad en actividades creativas o físicas.

Sagitario

La Luna frente a su signo puede causar tensión en pareja. Si está soltero, deberá definir qué busca realmente. En lo laboral y académico, conviene revisar proyectos y soltar lo que no suma. Puede sentirse inquieto, por lo que rutinas calmantes serán esenciales.

Capricornio

La rutina podría enfriar su relación; busque gestos que revivan la conexión. En el trabajo, organice sus pendientes antes de asumir nuevas tareas. Su cuerpo puede resentirse por el esfuerzo acumulado, cuide sus articulaciones y procure descansar.

Acuario

El diálogo sincero dará frescura a la relación. Si está soltero, se sentirá más abierto a compartir con espontaneidad. En la prosperidad, es un buen momento para cerrar proyectos creativos y dar forma a nuevas ideas. Reduzca el tiempo frente a pantallas y practique ejercicios de respiración para mantener el enfoque.

Piscis

Viejas emociones podrían reaparecer. En pareja, cierre heridas para avanzar; si está soltero, evite repetir patrones del pasado. En lo material, dedique atención a temas familiares o patrimoniales que requieran organización. La creatividad y los espacios de silencio serán claves para equilibrar su sensibilidad.

