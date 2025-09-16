Desde hace varios años, Uriel Vásquez Gualtero, un joven colombiano que afirma recibir mensajes del mundo espiritual, ha captado la atención de miles de personas en redes sociales, especialmente en TikTok.

Sus seguidores destacan que algunas de sus visiones y predicciones se han cumplido, lo que le ha permitido ganarse la confianza de más de 274.000 usuarios, quienes permanecen atentos a sus publicaciones con el objetivo de anticiparse a posibles sucesos preocupantes.

El pasado domingo, 14 de septiembre, Uriel compartió un nuevo video en su cuenta, recordando algunas de sus predicciones más recientes. En él, volvió a mencionar los posibles movimientos telúricos en Colombia, tema que ha marcado varias de sus apariciones.

“Sean ustedes bienvenidos. Siendo aproximadamente las 9:45 de la mañana. Hace unos días les compartí una revelación sobre fuertes sismos que se podrían dar en diferentes ciudades. A principios de este año, también les mencioné que en 2025 se sentirían temblores en distintas regiones de Colombia”, explicó el vidente.

En la grabación, Uriel aseguró que en la madrugada se habría registrado un sismo en Antioquia, cerca de Medellín, de más de cinco grados. “Siempre les he compartido que es importante estar en mucha oración”, añadió, destacando la importancia de la preparación y la fe frente a estos posibles fenómenos naturales.

Predicción de un posible accidente aéreo en Colombia

Además de referirse a los movimientos telúricos, Uriel aprovechó la oportunidad para alertar sobre un posible accidente aéreo en los próximos días. Según lo que él afirma, sus guías espirituales le habrían mostrado una situación preocupante que podría afectar a varias personas.

“La revelación que quiero compartirles está relacionada con un fuerte accidente, una eventualidad aérea, en la que muchas personas podrían verse afectadas”, dijo.

El vidente aclaró que el objetivo de publicar este tipo de mensajes no es causar pánico, sino unir a los creyentes en oración y fomentar la precaución. “Siempre comparto estas revelaciones con la intención de acercarnos a Dios y encomendarnos a Cristo Jesús desde nuestro corazón al salir de casa. Bendiciones. Feliz día”, concluyó Uriel, invitando a la calma y a la fe.

Sus comentarios causaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron tanto preocupación como respaldo. Algunos aseguraron: “Todo lo que dice se cumple, ya da miedo escuchar sus visiones” o “que la sangre de Cristo nos cubra”. Otros recordaron predicciones similares, comentando: “Precisamente, otro señor también dijo sobre la caída de un avión al mar como el de Malasia. Dios proteja a todos los viajeros, ya sea aéreo, terrestre o por barco”.

Uriel Vásquez Gualtero continúa consolidando su presencia en redes sociales como un joven vidente que afirma recibir mensajes del mundo espiritual.

Sus seguidores esperan sus predicciones con atención, especialmente aquellas que advierten sobre posibles fenómenos naturales y accidentes, mientras él insiste en que la oración y la fe son claves para afrontar cualquier eventualidad.

Aunque sus visiones no están confirmadas científicamente, el joven colombiano sería un referente dentro de la predicción, causando debate, curiosidad y seguimiento constante.

