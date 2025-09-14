Un curioso episodio protagonizado por un técnico de celulares en Estados Unidos se volvió tendencia en redes sociales, luego de que el hombre compartiera en TikTok la inusual sorpresa que se encontró al intentar reparar un teléfono.

Lo que comenzó como un simple trabajo de mantenimiento terminó en un dilema ético que desató debate entre millones de usuarios en dicha red social.

El protagonista de la historia es un trabajador que aparece con el usuario @sadam299, residente de Louisiana, quien suele compartir anécdotas de su local de reparaciones.

Según relató, un cliente llegó a su negocio para solicitar la reparación de un celular con la pantalla rota. Hasta ahí, parecía una jornada laboral común y corriente. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos.

Cuando el técnico retiró la carcasa del aparato para comenzar con la reparación, encontró algo que no esperaba: una nota escrita a mano y unos billetes. El mensaje decía textualmente: “Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los 200 dólares”.

La sorpresa del trabajador fue evidente y decidió compartirlo con sus seguidores. Acá, el video de lo ocurrido:

Las imágenes rápidamente acumularon más de 22 millones de reproducciones. En él se ve cómo el técnico saca los billetes y la nota, mientras cuenta entre risas la anécdota y la manera en que el cliente intentó sobornarlo para evitar que arreglara el dispositivo. “Amo cuando los clientes engañan a sus novias”, bromeó el trabajador en su publicación.

Más allá del tono humorístico con el que el técnico relató la situación, el episodio abrió un debate masivo entre los internautas. Miles de usuarios comentaron el video cuestionando si el trabajador debía o no haber aceptado el dinero, o incluso si debía haber informado a la pareja del cliente.

“Yo le hubiera contado todo a la esposa”, “¿en serio no podía borrar lo que tenía en el celular? Le hubiera salido más barato”, “quédate con el dinero, pero arréglalo solo para ver por qué entró en pánico”, “la novia se merece saberlo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

