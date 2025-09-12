La reconocida astróloga y vidente Mhoni mantiene en vilo a sus seguidores con alarmantes predicciones para Latinoamérica en el segundo semestre de 2025. Mhoni anunció que percibe, durante septiembre, un “hecho crudo” y una tragedia de gran magnitud en Latinoamérica.

Sus visiones señalan un evento devastador y escenarios complejos que incluyen fuertes sismos, desastres naturales, movimientos telúricos de alto grado y caos climático en varios países de la región.

En una de sus apariciones en Unicable, la vidente, el jueves 11 de septiembre, enfocó sus pronósticos especialmente en México y el Caribe, que podrían resultar impactados por huracanes de gran intensidad.

“Todavía veo una tragedia muy fuerte, allá en Jalisco o Sinaloa, un avión que cae con gente. Hay que encomendarnos a Dios y a la Virgen de Guadalupe”, indicó la cubana en un video difundido por el citado medio.

Mhoni Vidente predice fuertes temblores en México

Antes de septiembre, Mhoni se anticipó a un “cataclismo” que “tenía que ver con el agua”. Y justamente, el 30 de julio se presentaron tsunamis por un terremoto de magnitud 8.8 en Rusia.

De la misma manera, se atrevió a dar fechas y lugares exactos de varios movimientos telúricos que, según ella, se presentarán en los próximos días en territorio mexicano.

“¿Que si nos va a temblar? Sí, definitivamente, los días claves en cuestiones de sismos serán los días 14, 19 y 21. Saldrán de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1, será temprano, como a las 12:10, 12:13 o 1:13 de la mañana”, aseguró la astróloga, según recogió Semana.

Estas predicciones surgen de visiones que describen condiciones climáticas extremas y cambios políticos relevantes en varios países de Latinoamérica durante el segundo semestre de 2025. Esto provocó en su audiencia una avalancha de reacciones, que van desde temor y preocupación hasta escepticismo.

