Un nuevo hecho de intolerancia causó revuelo en la capital del país, luego de que un conductor de moto agrediera a su par en un aparente cambio de semáforo de una vía.

En el video que publicó la cuenta de Tik Tok @sebas061002 se ve cómo el agresor, que se movilizaba en una moto color rojo, intenta colarse en la fila de vehículos de dos ruedas sin percatarse de que estaba cerrando a otro que estaba en la línea.

De hecho, producto de la imprudencia, el sujeto impacta el espejo del conductor de la moto gris, quien, de forma pacífica, lo pasó y le hizo gestos negativos con la cabeza a raíz del suceso.

Sin embargo, en una acción inadaptada y peligrosa, el sujeto de la moto roja alcanzó a su par para hacerle el ‘reclamo’ por el choque, tratándolo con groserías y propinándole un golpe en el casco, pese a que él tuvo la culpa en un principio.

Pro fortuna, el conductor agredido tenía una cámara en la moto, lo cual le permitió retratar al sujeto que lo golpeó e insultó. Su actuar tranquilo y sin buscar pelea fue aplaudido por cientos de usuarios en las redes sociales; mientras que el agresor fue cuestionado y centro de malos comentarios.

“Me impresiona la intolerancia muy bien por no dejarse provocar”; “Admiro a este pelado. Yo no me hubiera aguantado”; “Que peste de tipo. ¿Qué se puede lograr con el video, en temas legales? Que le duela el bolsillo”, fueron algunos de los comentarios.

