Una menor de aproximadamente 5 años perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes 9 de septiembre en la avenida Nueva Colombia, en el municipio de Aguachica (Cesar), según confirmaron medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes de El Pilón, la niña se movilizaba como pasajera en una motocicleta conducida por un joven, cuya identidad aún no ha sido revelada. En circunstancias que son materia de investigación, el vehículo colisionó contra la parte trasera de un camión tipo turbo que se encontraba estacionado en la vía.

La menor fue trasladada de inmediato al hospital regional, pero, lamentablemente, ingresó al centro asistencial sin signos vitales, según el medio citado.

Por ahora, con los registros que quedaron en video gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial, se busca establecer si el camión estaba mal estacionado o si hubo exceso de velocidad por parte del conductor de la motocicleta.

Este nuevo siniestro vial pone de nuevo en el panorama el debate sobre la seguridad de los menores en motocicletas y el cumplimiento de las normas de tránsito en zonas urbanas.

