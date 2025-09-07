La comunidad de los reinados de belleza en Ecuador vive momentos de profunda tristeza luego de confirmarse la muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano, reconocida exreina que se destacó en certámenes locales y regionales. Su repentina partida ha dejado un vacío imborrable en el corazón de familiares, amigos y seguidores, quienes aún no asimilan la noticia.

La joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a El Empalme con Balzar, en la provincia del Guayas. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el siniestro también dejó seis personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a distintos centros de salud, donde permanecen bajo atención médica.

Las imágenes difundidas desde el lugar reflejan la gravedad del impacto, lo que ha intensificado la conmoción en la comunidad.

Shanel Álava, perdió la vida la noche de este viernes 5 de septiembre en trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía #ElEmpalme–#Balzar, a la altura del recinto La 22. El siniestro también dejó al menos seis personas heridas, #guayas pic.twitter.com/VTTj4gppte — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 6, 2025

La Alcaldía de El Empalme se pronunció a través de un comunicado en el que lamentó profundamente la partida de Shamel Álava. Además de enviar un mensaje de solidaridad a su familia, la administración local resaltó el papel que la exreina desempeñó durante su tiempo como soberana, destacando su cercanía con la gente y la calidez humana que la caracterizaba. Según indicaron, su recuerdo permanecerá en la memoria colectiva de quienes la conocieron.

El legado de Shamel no se limita únicamente a los reinados de belleza. Quienes compartieron con ella destacan su carácter afable, su humildad y el compromiso con diversas actividades sociales, en las que buscaba aportar un granito de arena al bienestar de la comunidad. Su alegría, carisma y disposición para ayudar marcaron una diferencia significativa en quienes tuvieron la oportunidad de tratarla.

Ante la noticia de su fallecimiento, diferentes grupos ciudadanos y comunitarios han anunciado la organización de homenajes póstumos en los próximos días. Estos actos buscan rendirle tributo no solo a su belleza, sino también a los valores que transmitió en vida, reconociendo el impacto positivo que dejó en la sociedad.

Por otro lado, agentes de tránsito continúan adelantando investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Las autoridades también anunciaron que se reforzarán las medidas de seguridad vial en esta carretera, que en meses recientes ha sido escenario de varios siniestros, con el objetivo de prevenir futuras tragedias.

La pérdida de Shamel Álava no solo ha conmovido a El Empalme, sino que ha reabierto el debate sobre la seguridad en las carreteras ecuatorianas. Hoy, la comunidad llora la partida de una de sus hijas más queridas, recordando con nostalgia la luz, alegría y energía que distinguieron a esta joven promesa.

