La movilidad en Bogotá se vio afectada este domingo 7 de septiembre debido a un accidente vehicular ocurrido en la avenida Boyacá con diagonal 64A bis sur.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó a través de su cuenta en X que, aproximadamente a las 2:40 p. m., se registró el volcamiento de un automóvil en el sentido norte-sur, provocando complicaciones en el tránsito de la zona.

Ante la situación, las autoridades actuaron con rapidez. Para las 3:02 p. m., se confirmó la presencia de una unidad del Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendiendo el incidente, mientras que agentes de tránsito y personal de una ambulancia también llegaron al lugar para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo y de los demás conductores.

La intervención rápida de los organismos de emergencia permitió controlar la situación y evitar que se presentaran mayores riesgos.

A pesar de la respuesta inmediata, se reportaron dificultades significativas en la movilidad. Conductores que transitaban por la avenida Boyacá en ese horario enfrentaron tránsito lento, desvíos y demoras considerables debido a la presencia de los vehículos de emergencia y al procedimiento de atención del accidente. La congestión afectó tanto a quienes se desplazaban en sentido norte-sur como a los conductores que se dirigían hacia rutas alternativas cercanas al sector.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que llevaron al vehículo a volcarse. No se han revelado detalles sobre si hubo colisión con otros automóviles, fallas mecánicas o condiciones de la vía que pudieron influir en el accidente. La Secretaría de Movilidad y el Cuerpo de Bomberos mantienen presencia en la zona para continuar con la atención del incidente y garantizar la seguridad vial.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos a la información oficial sobre desvíos o afectaciones en la movilidad a través de los canales de comunicación de la Secretaría de Movilidad y evitar circular por sectores donde se presentan emergencias viales.

[03:41 p.m.] #MovilidadAhora | El vehículo es ubicado en su posición original. Se recuperan las condiciones de movilidad en el sector. ❌Al momento se registra represamiento vehicular y tránsito lento, debido a la novedad. https://t.co/GMN2cHxSAB pic.twitter.com/gzicGsAGvi — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 7, 2025

La ciudadanía que se desplaza por la avenida Boyacá debe tomar rutas alternas mientras se normaliza la situación, y se espera que en las próximas horas se libere la vía completamente, permitiendo que el tránsito vuelva a la normalidad. Las autoridades continuarán monitoreando la zona hasta confirmar que no existen riesgos adicionales para los conductores ni peatones cercanos al lugar del accidente.

