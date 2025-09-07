La movilidad en Bogotá se vio afectada este domingo 7 de septiembre debido a un accidente vehicular ocurrido en la avenida Boyacá con diagonal 64A bis sur.
La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó a través de su cuenta en X que, aproximadamente a las 2:40 p. m., se registró el volcamiento de un automóvil en el sentido norte-sur, provocando complicaciones en el tránsito de la zona.
Ante la situación, las autoridades actuaron con rapidez. Para las 3:02 p. m., se confirmó la presencia de una unidad del Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendiendo el incidente, mientras que agentes de tránsito y personal de una ambulancia también llegaron al lugar para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo y de los demás conductores.
La intervención rápida de los organismos de emergencia permitió controlar la situación y evitar que se presentaran mayores riesgos.
A pesar de la respuesta inmediata, se reportaron dificultades significativas en la movilidad. Conductores que transitaban por la avenida Boyacá en ese horario enfrentaron tránsito lento, desvíos y demoras considerables debido a la presencia de los vehículos de emergencia y al procedimiento de atención del accidente. La congestión afectó tanto a quienes se desplazaban en sentido norte-sur como a los conductores que se dirigían hacia rutas alternativas cercanas al sector.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que llevaron al vehículo a volcarse. No se han revelado detalles sobre si hubo colisión con otros automóviles, fallas mecánicas o condiciones de la vía que pudieron influir en el accidente. La Secretaría de Movilidad y el Cuerpo de Bomberos mantienen presencia en la zona para continuar con la atención del incidente y garantizar la seguridad vial.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos a la información oficial sobre desvíos o afectaciones en la movilidad a través de los canales de comunicación de la Secretaría de Movilidad y evitar circular por sectores donde se presentan emergencias viales.
La ciudadanía que se desplaza por la avenida Boyacá debe tomar rutas alternas mientras se normaliza la situación, y se espera que en las próximas horas se libere la vía completamente, permitiendo que el tránsito vuelva a la normalidad. Las autoridades continuarán monitoreando la zona hasta confirmar que no existen riesgos adicionales para los conductores ni peatones cercanos al lugar del accidente.
