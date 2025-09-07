En la mañana de este domingo, miles de bogotanos se encontraron con los cierres de la carrera 30 en inmediaciones del estadio El Campín.

Aunque el cierre se había anunciado con antelación, la realidad es que sigue siendo una vía neurálgica que une al norte con el sur y que al estar cerrada por varias horas afecta bastante la movilidad en general.

Estos son los cierres:

Conductores afectados por el cierre dijeron a Pulzo que el hecho obliga a tomar vías secundarias que no dan abasto y que se taponan fácilmente.

“La carrera 30 en sentido norte-sur está cerrada y la gente tiene que hacer una vuelta gigante. Waze no está tomando los cierres”, detallaron algunos de los afectados en diálogo con este medio.

En la red social X, habitantes de la zona también expresaron su molestia ya que básicamente quedaron encerrados durante la mañana del domingo.

La Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado directamente ante las quejas de los bogotanos, pero sí ha recalcado en sus redes que los cierres son temporales por un par de horas.

