Por el desmonte de los puentes que conectan la Av. Américas, la calle 13 y la carrera 50, las autoridades de tránsito cerraron varios cruces en ese punto de Bogotá, provocando unos trancones que hace muchos años no se veían en esa zona de la capital.

Lo que para muchas personas parece una pésima decisión en este momento —en el que cada vez hay menos para andar—, la alcaldía de Carlos Fernando Galán la justifica señalando que es clave para la construcción de la nueva calle 13.

Lo cierto es que son miles de personas afectadas en Bogotá por cuenta de estos cierres viales y estas son las principales novedades:

7:50 a.m 2025-09-02T07:50:18-05:00 ID: kqbyr La Av. Américas es un caos Durante la hora pico, las personas han tardado más de una hora en un trayecto que fácilmente podría ser de 20 minutos. El estrés es constante entre los conductores.

7:09 a.m2025-09-02T07:09:53-05:00 ID: xkrey Continúan los problemas en la troncal Américas Este martes, los problemas para moverse por los biarticulados son constantes en esta troncal que les sirve a las personas que viven en dos localidades. La demora es cada vez mayor. ⏰ #TMAhora 6:58 a.m. 📍 Portal Américas ✅ La flota troncal no presenta afectación en su servicio a la salida.

Sin embargo, persiste congestión entre las calles 38 y 42 sur con Av. Cali.

➡️ Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio. 📍 Puente Aranda 🚍… pic.twitter.com/X62v8DPFYi — TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2025

6:27 a.m2025-09-02T06:27:48-05:00 ID: twkzj Problemas en la troncal Américas de Transmilenio Desde el Portal Américas hay problemas de movilidad por falla en los semáforos, lo que demora la salida de buses al resto de estaciones. ⏰ #TMAhora 6:03 a.m. 📍 Portal Américas ⚠️ Se presentan problemas con el funcionamiento de semáforos a la salida del portal, lo que genera demoras en algunos servicios. En sitio apoyan agentes de Movilidad. 📍 Av. Centenario con calle 53 (Puente Aranda) ⚠️ Siniestro vial en… pic.twitter.com/HcrPyAu9G6 — TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2025

6:04 a.m2025-09-02T06:04:26-05:00 ID: wfvsy Un camión chocó en la calle 13 Un vehículo quedó destrozado por el choque contra una señal de tránsito y hay problemas de movilidad. Así quedó: [05:43 a.m.] #Atención | Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, camión colisiona contra estructura metálica en la Av. Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente. Autoridades en el punto. ❌ Tránsito lento en el sector. pic.twitter.com/z32ZHTeb3m — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 2, 2025

5:50 a.m2025-09-02T05:50:14-05:00 ID: wdbrl La av. Américas ya tiene tráfico lento Las personas que se movilizan por esta vía ya se encuentran con un flujo importante de vehículos, pero se pueden movilizar lentamente.

Puentes que fueron deshabilitados en Bogotá

Desde el 30 de agosto, a las 10:00 p. m., se inhabilitaron los puentes de la intersección donde se encuentran las avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas, en la localidad de Puente Aranda.

Aunque la administración local aún no ha dado a conocer cuándo demolerán esos puentes, los cierres serán por dos años y medio, aproximadamente, lo que augura que serán años de muchos problemas de movilidad.

Estas son unas imágenes explicativas de lo que está pasando en este punto de Bogotá:

✨ En Bogotá seguimos transformando la movilidad del occidente de la ciudad.

En Puente Aranda avanzan las obras de la intersección a desnivel que conectará la calle 13 con @TransMilenio 🚧 Por eso, tendremos cierres temporales en algunos corredores de esta zona.

Pero no te… pic.twitter.com/gytGoQROMA — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 30, 2025

Cómo está Transmilenio hoy

El primer día de cierre fue muy traumático y aunque las autoridades locales habían dicho que no se iba a ver afectado Transmilenio, este sistema de transporte público fue muy perjudicado.

Este 2 de septiembre, la jornada comenzó sin mayores novedades, pero pasadas las 6 de la mañana, desde Transmilenio comunicaron que había una falla semafórica que provocaba problemas desde el Portal de las Américas.

