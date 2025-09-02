En cámaras de seguridad quedó registrado el robo a la Librería Minuto de Dios, ubicada en la localidad de Engativá, Bogotá, durante la noche del pasado domingo 31 de agosto. El asalto, que no duró más de 45 segundos, dejó un botín cercano a los 30 millones de pesos, suma que correspondía al producido por ventas, así como a donaciones y ofrendas. Los delincuentes también sustrajeron varios teléfonos celulares.

De acuerdo con los videos difundidos por CityTV, los asaltantes forzaron las chapas de la puerta principal y, tras vulnerar la reja, uno de ellos ingresó directamente por el acceso utilizado habitualmente por los empleados. Con conocimiento previo del lugar, el hombre se dirigió sin titubeos a la caja registradora, donde tomó el dinero y escapó rápidamente, dejando incluso algunos billetes en el suelo por la prisa.

El director de la librería, Tato Patiño, señaló que el modo de operar demuestra que los delincuentes hicieron un estudio previo del sitio. “Forcejean la puerta, la reja de entrada del establecimiento y van directo a la caja registradora. Nosotros, como organización Minuto de Dios, también recibimos donaciones y ofrendas, por lo que el robo es de 30 millones de pesos aproximadamente”, afirmó.

Patiño recalcó que este hurto afecta directamente a las labores de la Organización Minuto de Dios, ya que los recursos sustraídos estaban destinados a la impresión de libros, producción de artículos religiosos, música cristiana y otras iniciativas sociales. “Con ese dinero mantenemos proyectos que buscan acercar a las personas a Dios y respaldamos obras sociales que benefician a la comunidad”, añadió.

Al lugar llegó la Policía Nacional, que encontró únicamente una varilla metálica usada para romper las chapas, pero hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso. Ante la situación, los administradores de la librería pidieron a las autoridades reforzar los patrullajes en la zona, pues no solo el establecimiento ha sido blanco de delincuentes, sino también los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, ubicada en el mismo sector.

