La mañana de este martes 2 de septiembre no comenzó como muchos quisieran, debido a demoras en el Portal de Transmilenio de las Américas (Bogotá), más en un horario en el que muchos salen con afán a sus lugares de empleos y a distintos compromisos. Pero esta vez no es por cuenta de un bus varado o por un accidente en la calzada exclusiva o mixta, sino por una inconsistencia en el sistema.

De acuerdo con la red social del sistema de transporte, los problemas también afectan a la avenida de las Américas, en el occidente de la capital, lo que hace que, de manera sistemática, todo ese corredor empiece a atascarse de manera paulatino en plena hora pico y ya muchos usuarios han empezado a compartir esta problemática en sus distintas redes sociales.

El primer inconveniente, que es el que reportó oficialmente Transmilenio, se debe a inconsistencias en el funcionamiento de los semáforos que hay en la salida del Portal Américas, lo que ha causado líos en la regularidad de las distintas rutas troncales y alimentadoras. Es decir, un dolor de cabeza para todos los madrugadores que pensaban que habían tomado los buses a tiempo.

El segundo lío corre por cuenta de un siniestro vial en la avenida centenario con calle 53 (Puente Aranda), en sentido occidente-oriente, que llevó a que el tráfico esté lento tanto para carros particulares y motos como para todos los buses del sistema de movilidad (buses troncales, alimentadores e SITP).

Para mejorar el tránsito por las fallas en los semáforos de las salidas en el Portal de las Américas, ya hay presencia de agentes de movilidad apoyando la regulación para normalizar los distintos servicios. La recomendación que hace Transmilenio a los usuarios es que salgan con tiempo y consulten el canal de WhatsApp oficial de la entidad para que estén al tanto de toda la información.

Como era de esperarse, muchos de los ciudadanos que suelen tomar este servicio de transporte no han ocultado su molestia frente a estos atascamientos que se han vuelto el pan de cada día: “A las 5:00 a. m., por esta red, yo advertí que no está en funcionamiento el semáforo. Solo una hora después, cuando ya colapsa el portal, vienen a reportar. Es que en serio son unos ineptos”, “me imagino que ya estará paralizada media ciudad” y “este es el portal y troncal del caos. Todos los días pasa algo, ya sea en el portal o en la troncal”, son algunos de los comentarios en X.

⏰ #TMAhora 6:03 a.m. 📍 Portal Américas ⚠️ Se presentan problemas con el funcionamiento de semáforos a la salida del portal, lo que genera demoras en algunos servicios. En sitio apoyan agentes de Movilidad. 📍 Av. Centenario con calle 53 (Puente Aranda) ⚠️ Siniestro vial en… pic.twitter.com/HcrPyAu9G6 — TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2025

