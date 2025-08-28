Cierres, trancones y demoras en distintos servicios de Transmilenio son los que se presentan en la Autopista Sur, debido a una fuga de gas que afectó no solo a toda la comunidad que reside en este sector de la capital y de Soacha (Cundinamarca), sino que también a los conductores, trabajadores y estudiantes que deben transitar este corredor para llegar a sus destinos.

De acuerdo con los informes de las autoridades y de las fuentes oficiales, el cierre, por la rotura del tubo de gas, se registra en ambos sentidos de la Autopista a la altura de la carrera 4 # 2-18 sur (entre sector de Espumados y 3M). No obstante, con el paso de los minutos, la congestión vial ya se amplió considerablemente, entorpeciendo el transporte de los miles de ciudadanos que transitan por allí.

Estos trancones ya se han vuelto casi que en el pan diario para los bogotanos, ya sea por siniestros, protestas o averías en las redes de acueducto, Internet o de gas, afectando completamente los planes que tienen los capitalinos para sus rutinas diarias.

Luego de varias horas de trabajo de los bomberos y de Vanti, se controló la fuga de gas que se presentó a la altura de la carrera 4 # 2-18 sur (entre sector de Espumados y 3M). De esta manera, se oficializó que ya se habilitaron ambos sentidos de la Autopista Norte, dándole un respiro a los pasajeros de Transmilenio, buses y conductores de camiones, carros y motos, que tuvieron que aguantar este duro trancón que se presentó desde las horas de la madrugada.

7:35 a.m2025-08-28T07:35:32-05:00 ID: tvmmk Se habilitan ambos sentidos de la Autopista Norte Las autoridades controlaron por completo la fuga de gas. Reporte de Movilidad – Autopista Sur Se habilitan ambos sentidos de la #AutopistaSur, luego de que las autoridades controlaran por completo la fuga de gas que ocasionó el cierre temporal de la vía. pic.twitter.com/7O1GTtjaCc — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) August 28, 2025

6:30 a.m2025-08-28T07:11:41-05:00 ID: xojli La ruta alimentadora circular San Mateo sigue con algunos retrasos La operación troncal no tiene afectación. ⏰ #TMAhora (6:31 a. m.)#Actualización La novedad en la Autopista Sur continúa. La ruta alimentadora circular San Mateo sigue con algunos retrasos. La operación troncal no tiene afectación. pic.twitter.com/1yGQ8lOIdC — TransMilenio (@TransMilenio) August 28, 2025

5:59 a.m2025-08-28T06:57:38-05:00 ID: zfxvi La ruta alimentadora circular San Mateo presenta demoras por cierre de la Autopista Sur ⏰ #TMAhora (5:59 a. m.) Cierre de la Autopista Sur, en Soacha, con afectación en la operación 📍 Ante el cierre de la Autopista Sur con Calle 2 Sur, en ambos sentidos, por fuga de gas, la ruta alimentadora circular San Mateo presenta tiempos de espera más altos de lo habitual. pic.twitter.com/VfsjTVIoYg — TransMilenio (@TransMilenio) August 28, 2025

Noticia en desarrollo…

