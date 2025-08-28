Escrito por:  Redacción Bogotá
Ago 28, 2025 - 7:37 am

Cierres, trancones y demoras en distintos servicios de Transmilenio son los que se presentan en la Autopista Sur, debido a una fuga de gas que afectó no solo a toda la comunidad que reside en este sector de la capital y de Soacha (Cundinamarca), sino que también a los conductores, trabajadores y estudiantes que deben transitar este corredor para llegar a sus destinos.

De acuerdo con los informes de las autoridades y de las fuentes oficiales, el cierre, por la rotura del tubo de gas, se registra en ambos sentidos de la Autopista a la altura de la carrera 4 # 2-18 sur (entre sector de Espumados y 3M). No obstante, con el paso de los minutos, la congestión vial ya se amplió considerablemente, entorpeciendo el transporte de los miles de ciudadanos que transitan por allí.  

Estos trancones ya se han vuelto casi que en el pan diario para los bogotanos, ya sea por siniestros, protestas o averías en las redes de acueducto, Internet o de gas, afectando completamente los planes que tienen los capitalinos para sus rutinas diarias.

Luego de varias horas de trabajo de los bomberos y de Vanti, se controló la fuga de gas que se presentó a la altura de la carrera 4 # 2-18 sur (entre sector de Espumados y 3M). De esta manera, se oficializó que ya se habilitaron ambos sentidos de la Autopista Norte, dándole un respiro a los pasajeros de Transmilenio, buses y conductores de camiones, carros y motos, que tuvieron que aguantar este duro trancón que se presentó desde las horas de la madrugada.

 

7:35 a.m ID: tvmmk

Se habilitan ambos sentidos de la Autopista Norte

Las autoridades controlaron por completo la fuga de gas.

 

7:15 a.m ID: heztb

Videos evidencian caos en el sur de Bogotá

“Terrible trancón”

6:30 a.m ID: xojli

La ruta alimentadora circular San Mateo sigue con algunos retrasos

La operación troncal no tiene afectación.

5:59 a.m ID: zfxvi

La ruta alimentadora circular San Mateo presenta demoras por cierre de la Autopista Sur

5:45 a. m. ID: cmrmi

Cierre y trancón en la Autopista Sur por una fuga de gas

