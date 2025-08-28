Desde antes de las 5 de la mañana, la Alcaldía local de Soacha y la Secretaría de Movilidad de Bogotá están atendiendo una fuga de gas que tiene paralizada la Autopista Sur.

En el sector conocido como Espumados, que queda en la calle 2, las autoridades tuvieron que cerrar el paso en ambos sentidos, razón por la que los ciudadanos que entran a Bogotá por la Autopista Sur y los que tenían intenciones de salir de la ciudad quedaron completamente paralizados.

Según dijo el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, “Vanti ha recomendado hacer un cierre preventivo y eso ha provocado un cierre en la Autopista Sur en ambos sentidos”.

Los desvíos provocan que las personas que desean salir de Bogotá por Soacha tengan que entrar entre las cuadras, aunque esto provoca que la salida sea muy lenta. De hecho, el alcalde les recomendó a las personas que entrar a la capital que mejor se desvíen para entrar por la calle 13.

Lee También

“Esperamos que el cierre sea por menos de dos horas”, aseguró el alcalde de Soacha, lo que augura que el trancón por ese corredor vial será largo y prolongado.

Estas son las imágenes que se conocen de la situación que se vive al sur de la ciudad:

🚨Reporte de Movilidad Informamos a la ciudadanía que la #AutopistaSur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 No. 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector. pic.twitter.com/yp8jPf70RH — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) August 28, 2025

🚨Reporte de Movilidad Informamos a la ciudadanía que la #AutopistaSur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 No. 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector. pic.twitter.com/yp8jPf70RH — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) August 28, 2025

Pasadas dos horas, a las 7:30 de la mañana, las autoridades confirmaron que se reanudaba el paso por la Autopista Sur.

* Pulzo.com se escribe con Z