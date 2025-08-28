La mañana de este martes 28 de agosto ha sido un poco caótica en Bogotá por cuenta de los problemas de movilidad, sobre todo en la Autopista Sur, donde hay serios líos para los que salen de la ciudad por una fuga de una tubería de gas que ocasionó el cierre total de este trayecto; sin embargo, no fue la vía en la capital que tuvo inconvenientes.

En otro sector de la ciudad, una viga metálica se desplomó y cruzó la Avenida Circunvalar en su intersección con la Avenida El Dorado en Santa Fe, centro de la capital, causando una interrupción considerable en el tráfico. Según lo reportado desde las redes sociales de Bogotá Tránsito y los Bomberos de Bogotá, este incidente no dejó heridos ni daños materiales, solo complicaciones en la movilidad de la ciudad, por lo que la calzada tuvo que ser cerrada por completo en sentido sur-norte.

El derrumbe de la estructura ocurrió a las 6 de la mañana, cuando gran cantidad de ciudadanos se dirigen a sus lugares de labor. En un esfuerzo por manejar adecuadamente la situación, el corredor vial fue clausurado temporalmente, lo que produjo un embotellamiento en la ya congestionada arteria de la ciudad, sobre todo para los que salen del centro hacia el norte en plena hora pico.

Según informaciones facilitadas por Bogotá Tránsito, tras ser notificados del incidente, de inmediato se despachó una unidad de esta entidad y del cuerpo de Bomberos de Bogotá para atender la situación.

