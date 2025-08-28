Entre los sectores conocidos como Espumados y 3M, en la jurisdicción de Soacha, un tubo de gas se rompió y provocó que la movilidad se detuviera por completo en la Autopista Sur.

En Caracol Radio dieron a conocer la respuesta que dio Vanti sobre qué provocó esta situación: fue una rotura que provocó un contratista con una perforación dirigida, sin embargo, no hubo afectación a las residencias y ya se controló.

Desde la empresa que brinda el servicio de gas para Bogotá y Soacha también indicaron que “ya está controlada la situación” y se espera que próximamente se dé paso en la vía.

Sin embargo, son inmensos los trancones en el sur de Bogotá, en una hora pico en la que son más de un millón de personas las que transcurren por ese sector.

Se espera que Vanti y las autoridades confirmen pronto que la vía está habilitada para darle paso a los carros que están represados en la Autopista Sur. Si bien la Policía de Tránsito y los gestores de movilidad ayudaron para que algunos vehículos tomaran vías alternas, las imágenes de los vehículos represados son muy alarmantes.

