Desde las 4:30 de la mañana se reportó el cierre de la autopista Sur, provocando un inmenso taponamiento en la vía que une a Bogotá con el municipio de Soacha.

Videos difundidos por redes sociales muestran la gravedad de la situación de movilidad en ese sector tan importante para miles de trabajadores que buscan llegar a sus oficinas.

Estos videos muestran la zona comprometida:

En la madrugada de este jueves 28 de agosto, la autopista Sur fue cerrada totalmente en ambos sentidos, a la altura de la carrera 4 No. 2-18 Sur en Soacha, debido a una fuga de gas reportada alrededor de las 4:30 a. m.

El alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, informó que el incidente ocurrió entre los sectores de Espumados y 3M, lo que obligó a un cierre preventivo para proteger a la comunidad y permitir la atención de la emergencia.

En la zona hacen presencia la empresa Vanti, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Dirección de Servicios Públicos y la Oficina de Gestión del Riesgo, con el fin de controlar la situación y garantizar la seguridad.

Por su parte, agentes de tránsito se encargan de orientar a los conductores hacia rutas alternas, evitando mayores embotellamientos.

TransMilenio reportó retrasos en la ruta alimentadora circular San Mateo, mientras que usuarios informan de congestiones viales en Espumados y Bosques de Zapan, cerca de la Carrera 4ª B.

En Noticias Caracol, testigos del taponamiento catalogaron la situación como un “terrible trancón” que se prolongará por un buen rato.

Como medidas de desvío, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar la carrera 5 en sentido Bogotá–Soacha y la vía Indumil en sentido contrario. Las autoridades agradecieron la paciencia ciudadana y confirmaron que no hay afectaciones a personas en la zona.

🚨Reporte de Movilidad Informamos a la ciudadanía que la #AutopistaSur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 No. 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector. pic.twitter.com/yp8jPf70RH — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) August 28, 2025

