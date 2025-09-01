Un verdadero horror es lo que están viviendo los habitantes de Kennedy y Bosa este lunes primero de septiembre. La Avenida Américas, el corredor más importante para trasladarse al oriente de la ciudad, está hecho un caos por cuenta del cierre en la calle 13, que conecta con las Américas y con la carrera 50.

Desde muy temprano, las personas que transitan por este punto de Bogotá registraron un incremento en el trancón, pero esto también se trasladó al carril exclusivo de Transmilenio.

Hay varios videos en los que se ven los largos trancones que han tenido que soportar los habitantes de Kennedy y Bosa para dirigirse a sus trabajos, universidades y demás destinos.

Estas son algunas de las imágenes que demuestran la tortura que han tenido que vivir miles de bogotanos que, en este momento, no tienen más alternativa que aguantarse estos trancones.

#Atencion| Imágenes del “avance” #Galán: trancones eternos y obras sin planeación. En Puente Aranda, la demolición del puente de Las Américas refleja lo mismo: gestión lenta, insegura e ineficaz. Y claro, #TransMilenio también se ve afectado por trancones que superan la hora. pic.twitter.com/73BYU4kEuk — NoticiasBta (@NoticiasBta) September 1, 2025

Hoy Transmilenio volvió a colapsar, las obras por la demolición de los puentes de Puente Aranda hicieron del viaje matutino de muchísimas personas un auténtico suplicio.

¿@TransMilenio hasta cuándo deberemos soportar los bogotanos esta desgracia?

¿Dónde está @CarlosFGalan? pic.twitter.com/HK0AODSlYO — Juan Montoya 🏳️‍🌈🍉 (@Juanmoro23) September 1, 2025

Será que si? Más de 3 horas en esto. pic.twitter.com/RfqrlrWwBa — ENRIQUE NARANJO SML .(KN)🤘🤘🤘 (@KIKENAR) September 1, 2025

Cuáles son los cierres en la Av. Américas

La intersección de la avenida Las Américas con la calle 13, la calle Sexta y la carrera 50 están cerradas a partir del sábado 30 de agosto de 2025 a las 10:00 p.m. para avanzar en las obras de la que han denominado La Nueva Calle 13, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Este cierre se da como parte de las obras que buscan conectar el occidente y oriente de Bogotá a través de un intercambiador a tres niveles.

El cierre que está provocando todo este caos en Bogotá es el cierre para usar el puente vehicular que sirve para desahogar las vías. La poca previsión de esta situación está siendo un martirio para las personas que transitan por esa zona.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para facilitar estas obras. Este PMT, que incluye una reorganización del flujo vehicular, afectará a 30 rutas TransMiZonal de TransMilenio que tendrán que modificar temporalmente sus trayectos y paraderos. Para desviar el tráfico, se ha establecido un esquema de desvíos de alto impacto que estará totalmente implementado a partir del 1ro de septiembre.

En este sentido, las rutas A405/F405 (San Diego–Camelia), 56A (Isla del Sol), 669 (Galán), T48 (Puente Aranda), 111 (Metrovivienda–Gaviotas), G505/J505 (Bosa San Diego–Corferias), G541 (Bosa Centro), A532/G532 (Chapinero Central–Metrovivienda), A324/K324 (Perseverancia–Refugio), A642/H642 (Porciúncula–Rincón de Venecia), y 579 (El Recreo–Marly) serán las que sufrirán los mayores cambios. Sin embargo, otras rutas transitarán por la glorieta provisional sin desvíos ni cambio de paraderos y seguirán operando normalmente.

El cierre de las principales vías de desplazamiento obligará a los habitantes y visitantes de Puente Aranda a realizar cambios importantes en sus rutas y a adaptarse a los desvíos y modificaciones en los paraderos.

Por su parte, la SDM prometió que las buses troncales de TransMilenio mantendrán sus horarios sin afectación y operarán con carriles exclusivos, pero esto no está sucediendo.

La SDM también sugirió a los usuarios a recargar la tarjeta TuLlave digitalmente, planificar sus viajes con antelación mediante la app TransMiApp, y seguir el canal de WhatsApp oficial para información en tiempo real. Así mismo, las estaciones Distrito Grafiti y Puente Aranda de la troncal Américas se proyectan como alternativas durante las obras.

