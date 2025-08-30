Las escenas llamativas en la capital y en Transmilenio no se detienen un solo segundo. Esta vez corrió por cuenta de un hombre que se quedó dormido de pie, se cayó y lo despertó el totazo. Todo esto quedó en video y, debido a eso, ya ronda en distintas redes sociales, donde los usuarios han dejado todas sus reacciones frente al suceso.

Por ejemplo, recientemente, en Bogotá hubo una pelea a leñazos entre dos conductores que también se volvió viral y refleja que en una ciudad tan grande es posible encontrar todo tipo de acontecimientos (graciosos, repudiables y admirables). Asimismo, confirma que a los capitalinos nunca les deja de pasar cosas muy curiosas y llamativas.

En el video que se compartió hace poco, se aprecia, a plena a luz del día, a un hombre que fue vencido por el sueño u se quedó dormido de pie, motivo por el cual su cuerpo comenzó a perder estabilidad y empezó a mecerse de adelante hacia atrás, una y otra vez. Lo que no se sabe es si el sujeto iba muy cansado, trasnochado o enguayabado.

Después de unos cuantos segundos, el ciudadano perdió el equilibrio por completo y se cayó sobre el pasillo, en dirección a la puerta del Transmilenio. Lo complicado del caso es que llevaba las manos en los bolsillos, lo que dificultó que se protegiera. No obstante, como se observa en la publicación, él no reaccionó de inmediato para levantarse.

(Vea también: Conductor de SITP le paró el viaje a pasajera que quería pasarse por la faja pago de pasaje)

Los demás pasajeros, al parecer, no es que se hayan preocupado por cederle una silla para que descansara o por ayudarlo a pararse rápidamente, lo que causó todo tipo de comentarios de los internautas que vieron el video en X.

“En vez de grabar, denle un puesto“, “por más que el señor vaya borracho ayúdenlo, denle una silla en vez de grabar”, “se despertó del totazo”, “la gente prefiere grabar en vez de ayudar”, “el que grabó es un bobo”, “yo todas las tardes después del camello” y “carajo, ¿no era mejor darle un puesto?”, son solo algunas de las reacciones de las personas en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.