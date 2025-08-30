En pleno barrio Andalucía (Bogotá) un taxista y el conductor de un camión se encendieron a leñazos, dejando imágenes que los internautas no pudieron creer y que dejan al descubierto cómo la convivencia y la tolerancia están ausentes en muchas calles de la capital, sobre todo en los que están detrás de un volante, debido al caos, los trancones y a los afanes que suelen llevar.

Y es que los embotellamientos que se presentan en la capital y colapsan la movilidad hacen que salga lo peor de los ciudadanos, ya que la impaciencia empieza a asomarse, luego de pasar horas dentro de un atascamiento y los haga llegar tarde a sus hogares, trabajos, sitios de estudio o cualquier cita que tengan previamente establecida.

En el video publicado en redes sociales se observa que, en medio de un trancón, comenzó la discusión entre el taxista y el conductor del camión (sin conocerse cuál fue el detonante), quienes se bajaron de sus vehículos para empezar a golpearse con lo que parece ser unos palos. Como era de esperarse, nadie se metió en esa riña, debido a la fuerza de los ataques de los dos sujetos.

Este conflicto duró unos segundos. Al final, el chófer del furgón le asestó un duro leñazo al del taxi y lo noqueó. Luego de caer al piso, le quito el elemento con el que le estaba pegando y le asestó una fuerte patada.

#INTOLERANCIA. En la mañana de este 30AGO, conductor de furgón y taxista se levantaron a palo en medio de una discusión de la que no se tiene idea de porqué empezó. Una cam/seguridad del sector de Andalucía (Bogotá), registró el hecho donde el conductor amarillo terminó noqueado. pic.twitter.com/C98bfXSeBa — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 30, 2025

Posteriormente, se subió al camión para irse, pero fue abordado por un policía para que se bajara y se lo llevó. Lo complicado es que no se sabe en qué terminó toda esta escena que fue complicada para el taxista y todas las personas que estaban allí y fueron testigos de semejante pelea.

Por su parte, los internautas no pararon de reaccionar ante este bochornoso hecho: “Los taxistas y los que manejan furgones o camiones se creen los dueños de la vía y no se les puede decir nada”, “menos mal había un policía. Si no ahí lo deja tirado“, “casi mata al otro por ser intolerantes. Así terminan más de uno en una celda y el otro en el cementerio” y “hay una mano de brutos en esta ciudad”, son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación en la red social X.

