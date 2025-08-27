La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso mexicano cerró en medio de un bochornoso episodio. El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, subió a la tribuna durante la entonación del himno nacional y terminó enfrentado a golpes con el presidente del órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña.

Testigos relataron que Moreno encaró a Noroña por la falta de una nueva ronda de oradores, lo empujó y le lanzó varios golpes. Incluso, cuando el legislador intentó retirarse, lo siguió para golpearlo por la espalda, según el diario La Jornada.

Qué pasó en el senado de México

La escena se desbordó cuando el diputado del PRI Carlos Mancilla intervino a favor de Moreno y arremetió contra un fotógrafo, a quien tiró al suelo. La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, tuvo que apartarse para evitar ser alcanzada por los manotazos.

#ÚltimaHora | El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes en el pleno del Senado de la República. pic.twitter.com/bJm35RPuQd — NMás (@nmas) August 27, 2025

Luego la sesión, en conferencia de prensa, Alejandro Moreno defendió su conducta y dijo que todo lo hizo en respaldo a una compañera. Además, lanzó una advertencia sobre lo que vendrá: “Nos vemos el primero de septiembre en la Cámara de Diputados”.

