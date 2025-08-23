Un video viral del ‘tiktoker’ mexicano Hiram Santos sorprendió a miles de colombianos al revelar las marcas ‘cafeteras’ que han triunfado en México, muchas de las cuales los propios ciudadanos desconocían que se comercializaban en el país norteamericano.

(Lea también: Luis Carlos Sarmiento Angulo cocina nuevo negocio, pero sorprende porque no será en Colombia)

Desde helados hasta plataformas de domicilios, estas marcas han sabido ganarse un lugar en el corazón de los mexicanos, consolidando la presencia de Colombia en un mercado competitivo.

Lee También

Bonice

Encabezando la lista está Bonice, el icónico helado que ha conquistado a los mexicanos. Producido por Quala, Bonice ha encontrado un nicho en México gracias a su practicidad y variedad de sabores, compitiendo con marcas locales en el segmento de postres fríos.

Crepes & Waffles

La cadena de restaurantes nacida en Bogotá, es otra de las favoritas. Con su oferta de crepes dulces y salados, junto con postres irresistibles, ha ganado popularidad en ciudades como Ciudad de México.

Juan Valdez, Rappi y Vive 100, marcas colombianas que se venden en México

Juan Valdez

La emblemática marca de la Federación Nacional de Cafeteros, es sinónimo de café premium 100 % colombiano. Sus productos, como café liofilizado y en grano están disponibles en supermercados y plataformas digitales, manteniendo su prestigio entre los amantes del café.

Norma

Grupo Carvajal, a través de su marca Norma, ha llevado cuadernos, lápices de colores y materiales escolares a las aulas mexicanas.

Rappi

Rappi, la plataforma de domicilios creada por emprendedores colombianos, opera en 30 estados de México, según Santos. Esta ‘startup’, que combina tecnología y logística, ha transformado la forma en que los mexicanos piden comida y productos, consolidándose como líder en el sector.

Vive 100

La bebida energética de Quala ha ganado terreno en México como una alternativa para quienes buscan un impulso en su día a día.

Totto

Finalmente, Totto, conocida por sus mochilas y maletas, ha capturado al público mexicano con su diseño funcional y moderno. Presente en centros comerciales y tiendas en línea, esta marca de Nalsani S.A.S. se ha posicionado como una opción preferida para viajeros y estudiantes en México.

Lee También

El video de Hiram Santos, con miles de reacciones en TikTok, refleja el impacto global de estas marcas, que no solo significan ingresos, sino que también llevan la cultura y el talento colombiano al mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.