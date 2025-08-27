El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando adelantaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial, luego de la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos”, escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

Qué pasó con Milei en Buenos Aires

El presidente circulaba en el platón de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial, constataron periodistas de AFP.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de la AFP.

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia. “Fuera Milei de Lomas de Zamora”, decían algunas pancartas.

Así escapó todo el gobierno como RATAS acelerando y dejando a sus pocos militantes tirados cuando los intentaron linchar por afanarle la guita a los discapacitados. Ayer Espert hacía gestos atrás de la policía, hoy ESCAPA en moto pic.twitter.com/XwcrwIUyg1 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 27, 2025

La controversia de Milei en Lomas de Zamora

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.

“Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió”, dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.

Los manifestantes proferían insultos al mandatario ultraliberal. “Lo más triste es que haya personas que apoyan el hambre, la miseria, la agresión, todo el desastre que provoca este gobierno”, dijo a la AFP Ramón, un jubilado que prefirió no dar su apellido.

