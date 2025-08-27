Recientemente se conoció la historia de una joven mexicana, que sin esperarlo, dio a luz en noviembre de 2024 luego de acudir al médico por dolores abdominales. Se trata de Yesenia Figueroa, quien compartió su experiencia en su cuenta de TikTok.

(Vea también: Hallan muerta a mujer embarazada y descubrieron dolorosa carta que escribió: “Los amo a todos”)

La joven contó que empezó a sentir fuertes dolores y pensó que se trataban de “cólicos” de un ciclo menstrual irregular. Sin embargo, sus padres, al notar que las dolencias persistirán luego de dos días, le sugirieron sacar una cita con el médico.

“Era ya de madrugada, eran aproximadamente las cuatro de la mañana, cuando yo me levanto y les digo a mis papás que ya no puedo más”, indicó la protagonista del relato.

Lee También

A pesar de todo, ella nunca sospechó que se trataba de un embarazo y fue hasta que se le practicó una ecografía que la verdad se reveló. “No tenía vientre, mi vientre no estaba grande ni nada”, aseguró Figueroa.

Yo me asusté, yo tenía a mi mamá al lado, aventé la mano de la doctora y le dije: ‘¿Qué pasa? ¿Qué tengo?’ Y me dice: ‘Tú estás embarazada y tu bebé ya quiere nacer'”, explicó la joven.

Ella misma explicó que se trató de un embarazo críptico y por eso no se dio cuenta de su condición, sino hasta que ya estaba a punto de dar a luz.

¿Qué es un embarazo críptico?

Pese a su rareza, los embarazos crípticos existen, y su difícil detección se debe a la diversidad de factores que ocultan sus síntomas. Desde el punto de vista médico, se vuelve crucial profundizar los estudios que analicen estos fenómenos con el objetivo de establecer indicadores más claros que permitan su detección oportuna.

Desde el plano social, cabe preguntarse si se necesita reforzar la educación sexual y el enfoque en el autocuidado. Como demuestra este caso, situaciones como estas pueden presentarse en cualquier momento, dejando una enseñanza clave: el cuerpo puede ser silencioso, pero no deja de hablar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.