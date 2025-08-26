Con la llegada de septiembre inicia la ‘Era de Virgo’, una etapa astrológica que, según la astróloga cubana Mhoni Vidente, estará marcada por transformaciones intensas y acontecimientos de gran impacto mundial.

En un video difundido en su canal de YouTube, la vidente aseguró que este ciclo traerá consigo “catástrofes naturales, muertes inesperadas, tragedias y tensiones políticas”. Explicó que Virgo está asociado con la naturaleza y los procesos de renovación, lo que daría paso a fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas y huracanes en distintas partes del planeta.

(Lea también: Médium mencionó detalle sobre el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció en Cajicá)

Además, sostuvo que la inestabilidad no se limitaría a lo natural. La astróloga habló de un periodo convulso en el plano político, con posibles atentados, ataques a mandatarios, cambios de regímenes e incluso golpes de Estado.

Lee También

De acuerdo con sus palabras, esta etapa estaría influenciada por la llamada “carta del loco”, un símbolo que, según la interpretación de la cubana, provoca movimientos extremos tanto en el clima como en el terreno espiritual. Incluso, adelantó que podrían presentarse revelaciones ligadas a la Virgen María y fenómenos visibles en el cielo.

(Vea también: ¿Mhoni Vidente predijo atentado a Miguel Uribe? Video en el que dio aterradora profecía)

Las declaraciones de Mhoni han causado debate entre quienes siguen de cerca sus predicciones: mientras unos consideran que los cambios recientes en el mundo validan sus advertencias, otros se muestran escépticos y critican el carácter alarmista de sus visiones.

Cabe destacar que hace poco, Mhoni le atinó a la muerte de un cantante del género regional mexicano. Ella había mencionado que iba a hacer una persona entre 26 y 29 años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.