El gesto de un ciudadano de Montería se convirtió en ejemplo nacional, luego de que, según informaron las autoridades de la capital de Córdoba, Carlos Elías López, contador público y residente del barrio 6 de Marzo, devolviera 30 millones de pesos que encontró en las instalaciones de Homecenter.

El dinero hallado por el ciudadano correspondía a un CDT extraviado. López, sin dudarlo, entregó la alta suma a la Policía Metropolitana, que verificó la información y consiguió reintegrarlo a sus propietarios.

Después de que López entregó el dinero, se destapó una historia conmovedora, ya que trascendió que el protagonista de esa acción de honestidad llevaba dos meses sin empleo y que su esposa tampoco estaba recibiendo salario, lo que hacía aún más admirable su decisión.

En ese contexto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, exaltó su comportamiento y destacó que “la grandeza de la ciudad está en su gente”. En sus declaraciones Kerguelén afirmó: “Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”

Luego del reconocimiento público, el alcalde Kergueléno freció a López un empleo en la Secretaría de Hacienda municipal, argumentando que su honestidad es indispensable para el manejo de los recursos de la ciudad.

“¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”, agregó el mandatario local.

La Policía de la ciudad también destacó ese acto y lo catalogó como un ejemplo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones, en un momento en que los hechos violentos han afectado la percepción de seguridad en varias ciudades del país.

Finalmente, el mandatario subrayó cómo este hecho trae esperanza a la capital de Córdoba, justo en medio de la preocupación por los atentados registrados durante la última semana en distintas regiones del país.

