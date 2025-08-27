Al senador de la Alianza Verde otra vez lo grabaron protagonizando una bochornosa pelea dentro del Congreso. Aunque el origen de la confrontación no está muy clara, versiones señalan que todo habría iniciado por la presencia de algunos indígenas en el Capitolio.

En las imágenes grabadas por muchas personas que estuvieron allí presentes, se ve el momento en el que ‘Jota Pe’ Hernández empuja a una persona que parece ser del cuerpo de seguridad del congresista Ermes Pete.

“No les tengo miedo a los indígenas prepago, que traen aquí pagos. No les tengo miedo. Yo les dije: y si nos van a matar, venga, que acá los esperamos”, le dice ‘Jota Pe’ a Ermes Pete frente a decenas de personas.

El hecho sucedió en uno de los pasillos del Congreso y fue necesaria la intervención de los esquemas de seguridad y hasta de los policías para que la situación no pasara a mayores.

Estos son algunos de los videos en los que se ve la tensa situación que se vivió en la tarde de este miércoles:

#NoticiaW | Fuerte pelea entre el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y el representante indígena Ermes Pete, del Pacto Histórico. Ambos se enfrentaron por la presencia de varios indígenas en el Congreso, víctimas de la masacre Caloto, que estaban pidiéndole al… pic.twitter.com/CiVPAfKIjq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 27, 2025

Senador @JotaPeHernandez, esto es impresentable, racista, clasista!! Aunque a usted le duela las los indígenas son colombianos amparados por la Constitución y tienen tantos derechos como usted. Jota pe, lo que es con @PeteErmes es con todo el Pacto. pic.twitter.com/40xXnFhB54 — Jorge Bastidas – Pacto Histórico Cauca (@Jorge_BastidasR) August 27, 2025

Hasta el momento, ninguno de los dos senadores se ha pronunciado sobre lo que sucedió en los pasillos del Congreso, sin embargo, ‘Jota Pe’ Hernández ya había protagonizado un hecho muy similar hace unas semanas, cuando se peleó con un activista del Pacto Histórico, también en el Capitolio.

