Escrito por:  Redacción Nación
Ago 27, 2025 - 2:24 pm

Al senador de la Alianza Verde otra vez lo grabaron protagonizando una bochornosa pelea dentro del Congreso. Aunque el origen de la confrontación no está muy clara, versiones señalan que todo habría iniciado por la presencia de algunos indígenas en el Capitolio.

(Vea también: María José Pizarro hizo delicada declaración contra ‘Jota Pe’ Hernández: “Casi me golpea”)

En las imágenes grabadas por muchas personas que estuvieron allí presentes, se ve el momento en el que ‘Jota Pe’ Hernández empuja a una persona que parece ser del cuerpo de seguridad del congresista Ermes Pete.

En otro momento de la discusión, se le escucha decir a Hernández que hay “indígenas prepago”, lo que ha sido considerado por algunas personas de esa comunidad como una ofensa y hasta algunos insultos que colindan con lo racista y lo clasista.

Lee También

“No les tengo miedo a los indígenas prepago, que traen aquí pagos. No les tengo miedo. Yo les dije: y si nos van a matar, venga, que acá los esperamos”, le dice ‘Jota Pe’ a Ermes Pete frente a decenas de personas.

El hecho sucedió en uno de los pasillos del Congreso y fue necesaria la intervención de los esquemas de seguridad y hasta de los policías para que la situación no pasara a mayores.

Estos son algunos de los videos en los que se ve la tensa situación que se vivió en la tarde de este miércoles:

Hasta el momento, ninguno de los dos senadores se ha pronunciado sobre lo que sucedió en los pasillos del Congreso, sin embargo, ‘Jota Pe’ Hernández ya había protagonizado un hecho muy similar hace unas semanas, cuando se peleó con un activista del Pacto Histórico, también en el Capitolio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO