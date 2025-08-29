En la capital colombiana no se detienen las escenas de pasarse por la faja las reglas y normas ciudadanas que ayudan a que la convivencia y todo el sistema social funcione correctamente. Tal es el caso de una mujer que no quería pagar el pasaje de SITP, lo que llevó a que el conductor detuviera el bus para darle una lección a ella y a todos los usuarios.

Ya han sido conocidos algunos casos en que los choferes de estos buses se han parado y hasta renunciado en plena ruta, debido a las malas prácticas de algunos pasajeros que abusan de su posición y los tratan de mala manera, evaden los pagos o hasta los amenazan con armas blancas o de fuego para robarlos.

Esta vez, gracias a un video que ronda en redes sociales, se observa cómo un conductor de SITP paró el bus porque dos mujeres se subieron al medio de transporte, pero solo validaron un pasaje (el conocido 2 x 1). De inmediato, el operador se fue hasta el corredor para decirle a las ciudadanas que, por favor, pagaran el otro pasaje para que no afectaran a los demás pasajeros: “Señora, hágame el favor o acá nos quedamos”, manifestó el hombre.

No obstante, una de las damas le expresó al chófer que era un “ingenuo”, lo que desató una discusión entre todos los presentes, ya que unos tenían afán y se molestaron por la sentencia del conductor de no arrancar hasta que las mujeres pagaran los dos pasajes y no uno. Por otra parte, otros apoyaron al operador, asegurando que si se subían dos personas, pues había que pagar dos veces.

Al final, el conductor perdió la paciencia y la discusión. Así que decidió arrancar, pero los demás pasajeros desaprobaron totalmente la actitud de las mujeres que evadieron el pago de uno de los pasajes.

¿Cuál es la multa por evasión de pasaje de SITP?

La evasión del pago del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá no solo representa una falta de cultura ciudadana, sino que también acarrea una sanción económica considerable. Para el año 2025, esta multa se cataloga como de tipo 2 y tiene un valor de 189.800 pesos. Dicha sanción busca desincentivar el comportamiento de quienes, al no pagar su pasaje, afectan la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad del servicio para todos los usuarios.

No obstante, las autoridades han implementado un mecanismo que permite a los infractores mitigar el impacto de la sanción. Si el pago de la multa se efectúa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, el monto se reduce a la mitad. En este caso, el valor a pagar sería de 94.900 pesos, lo que representa un descuento del 50 %. Esta medida busca incentivar el pago oportuno de la sanción y agilizar la resolución de este tipo de infracciones.

