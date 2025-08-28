Un dramático episodio se vivió en un conjunto residencial cuando Milán, un perro pastor alemán, quedó suspendido en el aire tras perder el equilibrio en el balcón de un apartamento.

El animal, que se había recostado cerca de las rejas de seguridad, resbaló y terminó colgando en el vacío, sosteniéndose con dificultad de la estructura metálica. La escena, presenciada por varios vecinos, generó minutos de tensión mientras el animal luchaba por no caer desde gran altura.

(Lea también: Cachorro fue devuelto tan solo cuatro meses después de ser adoptado y su historia conmueve)

La angustia terminó cuando la dueña del can se dio cuenta de la emergencia. En cuestión de segundos corrió hacia el balcón, se inclinó y, con un movimiento rápido y decidido, logró sujetarlo con firmeza antes de que se soltara. Tras un gran esfuerzo, lo levantó y lo puso a salvo dentro del apartamento. El perro, visiblemente nervioso, movió su cola en señal de alivio.

Lee También

El hecho fue compartido en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la valentía de la mujer y el instinto de resistencia del pastor alemán.

(Vea también: Conmovedor reencuentro de habitante de calle con su perro, que había sido robado días antes)

#Viral 🐶

Un descuido, y la historia pudo terminar en tragedia “Milán”, un pastor alemán de #Sincelejo, #Sucre, quedó colgado del balcón del apartamento donde vive con su dueña y luchó por salvar su vida. La mujer, alertada por los ladridos, logró rescatarlo a tiempo. Por… pic.twitter.com/qLX4zi4gf7 — TSM Noticias (@tsmnoticias) August 27, 2025

A raíz del caso, especialistas en bienestar animal recordaron la necesidad de instalar mallas o refuerzos de seguridad en balcones y ventanas, sobre todo cuando en el hogar habitan mascotas grandes o muy curiosas.

En esta oportunidad, la historia terminó con un final feliz, gracias a la rápida reacción de la dueña y al fuerte lazo que une a Milán con su familia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.