Lo que debía ser el comienzo de una vida llena de cariño terminó convertido en una nueva etapa de incertidumbre para Limón, un perrito de apenas seis meses que volvió recientemente a la fundación Dog Pack, en Bogotá. Después de cuatro meses con una familia, fue entregado de nuevo a la organización, situación que encendió las alarmas sobre lo que significa realmente adoptar.

(Ver también: Nuevo salvavidas para dueños de mascotas en Colombia contra accidentes de hasta $ 4 millones)

Desde la fundación señalaron que este caso refleja una confusión frecuente: muchas personas creen que adoptar es un intento o una experiencia temporal, cuando en realidad se trata de un vínculo que debe mantenerse durante toda la vida del animal. “No es un ensayo ni algo pasajero; en la alegría o en la dificultad, la mascota depende completamente de quienes la reciben en su hogar”, subrayaron.

Para los rescatistas, cada retorno trae consigo un costo emocional enorme. Los perros no logran comprender por qué, de un momento a otro, son apartados de la familia que ya reconocían como propia. Esa mezcla de tristeza y desconcierto afecta su proceso de socialización y confianza.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DOGPACK FUNDACIÓN ANIMALISTA (@dogpackoficial)

En medio de esa realidad, Limón necesita con urgencia un hogar de paso que le dé estabilidad mientras aparece la familia definitiva. El cachorro se lleva bien con otros perros y con niños mayores de 12 años, aunque, como cualquier pequeño de su edad, requiere paciencia en su proceso de adaptación: aún está aprendiendo a quedarse solo en casa.

Dog Pack también abrió la posibilidad de que quienes quieran ayudar se conviertan en padrinos del cachorro. Al menos cinco personas son necesarias para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, controles médicos y cuidados generales. Ese apoyo resulta vital para que su estadía en el albergue no se convierta en un tiempo de carencias, sino en una espera digna hasta encontrar un hogar para siempre.

El caso de Limón deja una lección clara: la adopción de un animal no puede obedecer a un impulso momentáneo o a una moda. Decidir llevar una mascota a casa es asumir la responsabilidad de cuidar de un ser vivo que siente, confía y depende de sus cuidadores.

(Ver también: Alivio para quienes viven en conjuntos residenciales con mascotas: Corte frenó multas a propietarios)

Quienes quieran conocer más sobre el proceso o colaborar con el cachorro pueden comunicarse a los números de la fundación, o consultar la cuenta de Instagram @dogpackoficial, donde la fundación comparte noticias sobre rescates y adopciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.