Desde las primeras horas de este jueves se presenta un bloqueo total en la Autopista Norte, en el sentido Tocancipá – Bogotá, exactamente a la altura de la planta de Bavaria (municipio de Briceño), donde conductores de buses de servicio público intermunicipal decidieron cerrar completamente los dos carriles de la calzada.

Los transportadores aseguran que la protesta obedece a la operación indiscriminada de buses informales que cubren el mismo corredor vial hacia la capital, lo que –según ellos– les genera una competencia desleal y afecta gravemente sus ingresos y la sostenibilidad del servicio legalmente constituido.

Hasta el momento el paso permanece completamente cerrado, causando un represamiento que ya supera los varios kilómetros y que afecta a miles de vehículos que intentan ingresar a Bogotá por este importante corredor.

Autoridades de tránsito aún no han reportado el tiempo estimado para el levantamiento del bloqueo ni la presencia de gestores de diálogo o fuerza disponible para despejar la vía.

Rutas alternas recomendadas

Vía Tibitoc – Puente La Caro.

Vía Canavita (paralela al río Bogotá).

La Policía de Tránsito de Cundinamarca pidió a los conductores evitar la zona, mantener la calma, respetar la distancia entre vehículos y estar atentos a los canales oficiales para nuevas actualizaciones sobre la movilidad.

