Nov 25, 2025 - 6:18 pm

A medida que avanzó la tarde de este martes 25 de noviembre, la movilidad en Bogotá colapsó a causa de los bloqueos provocados por manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

En plena hora pico de esta tarde, uno de los puntos críticos en la ciudad es la calle 26, en donde ya han dejado de operar las estaciones Universidades, Centro de memoria, Concejo y Ciudad Universitaria, Corferias.

Cabe mencionar que las manifestaciones se desarrollan como parte de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en la calle 19 con carrera 28, frente a los juzgados de Paloquemao, también hay bloqueos a causa de las protestas.

Los desvíos sobre este punto son para las siguientes rutas zonales: HL602, AG501, C15, 97, 192, DH216, LL810, 114A, AL818, AH628, AH633, 796A, 60, DL205, 621, AH704, CL149, AK324, AH720.

Según el más reciente reporte de Transmilenio, ya van 90.707 usuarios afectados a causa de las complicaciones en materia de movilidad.

 

Bloqueos y trancones en avenida Caracas hoy en Bogotá

En más reportes en redes sociales, uno de los trancones más grandes de esta tarde se registra en la avenida Caracas, en donde usuarios han publicado videos de cómo los buses articulados de Transmilenio están parados uno tras otro.

Por su parte, los usuarios se ven saliendo de la estación Jiménez, ante la imposibilidad de transportarse.

 

